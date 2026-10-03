Diputado Jorge Díaz sobre el respaldo de Frei a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas: “Dista demasiado de la visión que tiene la bancada de la DC”

El diputado de la Democracia Cristiana (DC) e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Díaz, se refirió a la carta del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en la que respaldó la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.

“Esa es la opinión del expresidente Eduardo Frei, pero dista absolutamente de la opinión de la bancada de los diputados de la Democracia Cristiana”, aclaró.

En esa línea, sostuvo que desde el partido no comparten la decisión de la administración de José Antonio Kast por motivos económicos y también por la participación que tenía el Estado chileno dentro del Movimiento de Países No Alineados.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que Chile haya iniciado este acción en el Escudo de las Américas, primero por una razón económica. Chile estaba dentro de los Países No Alineados, porque tenía una economía bastante abierta, donde uno de los principales consumidores del producto chileno son los chinos con un 37% de la producción nacional, seguida por Estados Unidos con un 16%”, argumentó.

En el plano político, puntualizó que existen distintas opiniones, pero que la mirada del exmandatario es opuesta a la de la DC.

“Evidentemente que son miradas distintas, son visiones distintas. El expresidente Frei tiene toda la libertad de opinar lo que él estime, considerando además el rol que cumple en el contexto internacional, designado por el actual Presidente. Pero dista demasiado de la visión que tiene la bancada de los diputados y diputadas de la Democracia Cristiana”, cerró.