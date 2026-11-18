La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) registró una utilidad de US$ 544,2 millones en el tercer trimestre de 2026, lo que representa un alza de 205% respecto del mismo período del año anterior.

Los ingresos del trimestre alcanzaron los US$ 2.112 millones, un 80% más que los US$ 1.173 millones del tercer trimestre de 2025. La ganancia bruta, en tanto, llegó a US$ 963,8 millones, un alza de 179,6%.

En los primeros nueve meses del año, la utilidad atribuible a los controladores sumó US$ 1.569 millones, un 288% más que los US$ 404,4 millones del mismo período de 2025. En ese lapso, los ingresos casi se duplicaron, con un alza de 95%, hasta US$ 6.340,5 millones.

Litio impulsa resultados de SQM, pero compañía advierte caída de precios

El litio fue el principal motor de los resultados. Los ingresos de este negocio llegaron a US$ 1.517 millones en el trimestre, un alza de 151,3% anual, y en los nueve meses representaron el 79% de la ganancia bruta consolidada de la compañía.

La mayor parte provino de NovaAndino, la división que agrupa las operaciones de litio en el Salar de Atacama y que la compañía desarrolla en sociedad con Codelco. Sus ventas alcanzaron las 73,3 mil toneladas en el trimestre, un 16% más que hace un año, aunque un 3% menos que el récord del segundo trimestre, y generaron ingresos por US$ 1.436,7 millones.

El precio promedio de las ventas de litio de NovaAndino fue de unos US$ 19,6 por kilo, un 123% más que hace un año, pero un 10% menos que en el segundo trimestre.

Sin embargo, la compañía advirtió que la tendencia de precios cambió. Según SQM, en las últimas semanas se ha observado una caída significativa de los precios de mercado, por lo que el precio promedio de sus ventas de litio en el cuarto trimestre podría ser sustancialmente menor que en el tercero.

“Si bien los precios de mercado del litio han caído significativamente desde el peak observado durante el segundo trimestre, seguimos viendo un fuerte apetito por el litio, impulsado no solo por la adopción de vehículos eléctricos, sino también por el creciente contenido de litio en los vehículos, la expansión de mercados fuera de China y la creciente contribución de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías”, afirmó el gerente general de SQM, Ricardo Ramos.

La compañía estima que la demanda mundial de litio podría crecer cerca de 30% en 2026 y que el mercado podría superar los 3 millones de toneladas hacia 2030.

SQM aumenta ingresos por yodo y ajusta proyección de nutrición vegetal

En el negocio del yodo, los ingresos sumaron US$ 262 millones en el trimestre, un alza de 7,1% anual, con un precio promedio de US$ 73 por kilo. Según SQM, la demanda sigue impulsada principalmente por los medios de contraste para rayos X.

En nutrición vegetal de especialidad, la compañía redujo su proyección de crecimiento de volúmenes para el año a cerca de 5%, debido a que los mayores precios de los fertilizantes han llevado a algunos agricultores a moderar sus compras.

Además, señaló que monitorea el posible impacto del fenómeno de El Niño en sus ventas en los mercados de la costa del Pacífico.

“En general, seguimos enfocados en entregar un sólido desempeño operacional y comercial, fortalecer nuestra posición competitiva y capturar las oportunidades de largo plazo en nuestros principales negocios”, concluyó Ramos.