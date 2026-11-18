La Tesorería General de la República (TGR) informó que el plazo para pagar la cuarta cuota de contribuciones de bienes raíces de 2026 vence el próximo lunes 30 de noviembre. El trámite se puede realizar a través de distintos canales, tanto en línea como de manera presencial.

Para facilitar el pago, la institución habilitó un acceso directo en su sitio web, tgr.gob.cl, donde los contribuyentes pueden realizar la gestión de forma digital.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, llamó a las personas a cumplir con esta obligación dentro del plazo establecido y recordó que los recursos recaudados benefician directamente a los gobiernos comunales.

“Queremos que las personas tengan opciones simples y confiables para ponerse al día, eligiendo el canal que mejor se adapte a sus necesidades y realizando el trámite oportunamente”, señaló la autoridad.

Quienes prefieran pagar presencialmente pueden acudir a las oficinas de la TGR, sucursales bancarias o locales Sencillito. Para ello, deben presentar el aviso de recibo de pago, que se puede descargar desde el sitio de la Tesorería o el portal de ChileAtiende.

Exención de contribuciones para adultos mayores en 2027

La TGR también recordó que, a partir de enero de 2027, comenzará a regir una exención del 100% del Impuesto Territorial para la vivienda principal de personas de 65 años o más, beneficio establecido en la Ley de Reconstrucción.

Para acceder a esta medida desde el primer semestre del próximo año, los propietarios deberán presentar su solicitud antes del 31 de diciembre de 2026, a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Uno de los requisitos para obtener el beneficio es estar al día con las cuotas de contribuciones correspondientes a 2026 y con los derechos de aseo municipal. Además, los solicitantes deben ser personas naturales y poseer al menos el 50% de la propiedad.

La postulación requiere completar una declaración jurada por única vez en la plataforma del SII, ingresando con Clave Tributaria. La exención se mantendrá mientras el inmueble continúe siendo la residencia habitual del beneficiario y se renovará automáticamente en los años siguientes. También contempla los estacionamientos y bodegas asociados a la vivienda.