Esta tarde, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó la resolución de la Corte Suprema que obliga a su cartera a pronunciarse sobre la solicitud de rebaja de condena presentada por un hombre condenado por violación reiterada de una menor de edad.
Cabe recordar que el máximo tribunal confirmó un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenó al Ministerio resolver si concede o rechaza el beneficio solicitado por el interno, pese a la suspensión general de los decretos de rebaja de condena anunciada por el Gobierno.
Tras ello, el titular de Justicia, al consultarle por los plazos para responder a los requerimientos y entregar los antecedentes correspondientes a la Fiscalía, señaló que actualmente está realizando un trabajo para recopilar toda la información antes de remitirla.
“Se está haciendo un trabajo cuidadoso para que no exista ningún antecedente que falte, se van a entregar oportunamente. Es muy pesada la información que se le está entregando a la Fiscalía”, sostuvo.
Al consultarle sobre si la respuesta podría concretarse durante esta jornada o en los próximos días, Rabat afirmó que “puede ser hoy día, mañana”, y agregó que el momento dependerá de la revisión de los antecedentes junto a su abogado.
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