El uso de Samsung Health creció un 16% en Chile entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos entregados por la compañía tecnológica. El incremento refleja una mayor utilización de herramientas digitales que permiten monitorear aspectos relacionados con la actividad física, el descanso y el bienestar.

La tendencia también se observa en los dispositivos Galaxy Watch, cuyos usuarios activos semanales en la plataforma aumentaron un 18%, mientras que la cantidad de personas que registran su actividad diaria directamente desde el celular creció un 32%.

A nivel latinoamericano, Samsung informó que su aplicación de salud superó los cinco millones de usuarios activos semanales, en medio de una mayor incorporación de tecnologías de seguimiento personal.

Monitoreo del sueño y Energy Score lideran el crecimiento en Chile

Entre las herramientas más utilizadas por los usuarios chilenos, Samsung destacó el crecimiento de Energy Score, una función cuyo uso aumentó más de un 250% durante los primeros nueve meses de 2026, respecto del mismo periodo de 2025.

Por su parte, el seguimiento del sueño registró un incremento superior al 120%, lo que evidencia un mayor interés por monitorear los patrones de descanso mediante dispositivos tecnológicos.

Energy Score combina información relacionada con el sueño, la actividad física y determinados indicadores cardíacos para entregar una puntuación diaria que busca orientar al usuario sobre su estado de energía y recuperación.

La herramienta utiliza datos como la frecuencia cardíaca durante el descanso y su variabilidad, además de información sobre las actividades realizadas previamente.

“Es muy positivo observar cómo los consumidores incorporan cada vez más la tecnología al cuidado de su salud”, señaló Paulo Cotrim, director de Productos del Ecosistema de Samsung para América Latina.

El ejecutivo explicó que la compañía busca ofrecer herramientas que permitan comprender mejor los hábitos cotidianos mediante la integración de distintos indicadores y funciones de inteligencia artificial.

Galaxy Watch incorpora herramientas para monitorear distintos indicadores de salud

La integración entre Galaxy Watch y Samsung Health permite reunir información sobre actividad física, calidad del sueño y determinados indicadores fisiológicos en una misma plataforma.

Entre las funciones disponibles en modelos compatibles se encuentran el registro de la frecuencia cardíaca, la oxigenación de la sangre, la composición corporal y los patrones de descanso.

Estos datos se organizan en la aplicación para que los usuarios puedan revisar su evolución a lo largo del tiempo e identificar cambios en sus rutinas.

Otra de las herramientas es la detección de posibles señales de apnea obstructiva del sueño de moderada a grave.

Mediante el análisis de patrones de oxigenación durante al menos dos noches, determinados modelos de Galaxy Watch pueden identificar indicios que podrían requerir una evaluación médica.

Esta función está disponible en Chile bajo requisitos específicos de compatibilidad, edad y configuración. Sus resultados no constituyen un diagnóstico ni reemplazan la atención de un profesional de la salud.

Samsung busca ampliar el uso de tecnología para el bienestar

Para Samsung, el crecimiento de estas herramientas representa una oportunidad para fortalecer su ecosistema de dispositivos y aplicaciones orientadas al monitoreo personal.

“Chile es un mercado estratégico para Samsung en América Latina, no solo por su potencial de crecimiento, sino también por la evolución de los hábitos de los consumidores y su interés por incorporar la tecnología a su día a día”, afirmó Cotrim.

La compañía destacó que la integración entre teléfonos inteligentes, relojes y aplicaciones permite centralizar información sobre distintas actividades cotidianas.

Con esta estrategia, Samsung busca ampliar las posibilidades de seguimiento del bienestar y facilitar el acceso a datos personales relacionados con el descanso, la actividad física y otros hábitos de salud.

Sin embargo, las mediciones de estos dispositivos deben entenderse como herramientas complementarias de seguimiento, y no como sustitutos de las evaluaciones, diagnósticos o tratamientos médicos.