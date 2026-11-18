El canciller Francisco Pérez Mackenna y el secretario de Trabajo y Bienestar de la Región Especial Administrativa de Hong Kong, Chris Sun Yukhan, firmaron este miércoles un acuerdo de Working Holiday entre Chile y Hong Kong.

La instancia fue presidida por el Presidente José Antonio Kast y por el secretario ejecutivo de Hong Kong, John Lee Ka-Chiun y se realizó en el marco de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Se trata de un acuerdo bilateral que permitirá a jóvenes viajar, vivir y trabajar de manera temporal en Hong Kong por un período de hasta 12 años.

“Estamos muy contentos de ofrecer a los jóvenes de Chile y de Hong Kong nuevas oportunidades para que experimenten vivir en el exterior. La singular mezcla de culturas oriental y occidental, la perspectiva internacional y la economía dinámica de Hong Kong brindarán a los jóvenes chilenos una experiencia enriquecedora”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores.

“Esperamos dar la bienvenida a jóvenes de Hong Kong para que descubran la rica cultura, la cálida hospitalidad y la belleza natural de Chile, fortaleciendo así el entendimiento mutuo y los vínculos entre ambos pueblos”, agregó.

Working Holiday entre Chile y Hong Kong: ¿Cómo funcionará?

Personas entre 18 y 30 años podrán solicitar un visado, el cual les permitirá permanecer en Chile o en Hong Kong durante un tiempo máximo de 12 meses.

Durante ese período podrán trabajar para financiar su estancia o realizar cursos de corta duración.

La cuota anual será de 100 cupos.

Cabe señalar que este es el primer acuerdo de Working Holiday que Hong Kong firma con un país de América Latina. Además, ampliará a 19 la red de programas de Working Holiday que Chile mantiene con distintos países.

Cancillería destacó que la iniciativa “brindará a los jóvenes de Hong Kong y Chile la oportunidad de ampliar sus horizontes y adquirir la experiencia directa de vivir y trabajar en un entorno cultural distinto”.