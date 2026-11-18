El Gobierno del Presidente José Antonio Kast dio a conocer el inicio oficial de una segunda etapa del Plan Escudo Fronterizo en Antofagasta.

Como parte de las estrategias impulsadas de manera conjunta por el Gobierno, las policías, las Fuerzas Armadas y los servicios fiscalizadores, el Ministerio del Interior y la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), esta fase 2 del programa contempla una inversión sectorial de $200.000.000 destinada a habilitar 12 kilómetros de infraestructura de zanjas de contramovilidad en el límite internacional.

De acuerdo con la información, actualmente las obras registran un avance superior a los 1,3 kilómetros construidos y, durante la fase 1, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecutó un total de 27,4 kilómetros de faenas en la Macrozona Norte.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, enfatizó que recuperar el control de las fronteras ha sido un compromiso prioritario de la administración del Presidente Kast: “La construcción de estas zanjas forma parte de las medidas que estamos implementando para reforzar la seguridad en la frontera norte, dificultar los cruces por sectores no habilitados y fortalecer las labores de vigilancia y fiscalización”, sostuvo Pavez.

Durante una visita inspectiva a terreno, la delegada presidencial regional, Katherine López, valoró la alianza de las instituciones para frenar los delitos transfronterizos.

“A través de distintas instituciones estamos haciendo un trabajo en conjunto para evitar todos los delitos que el contrabando y el crimen organizado quieren traspasar a nuestro país. Con este tipo de acciones estamos enviando una señal clara: como Gobierno prometimos tomar el control sobre el crimen organizado y no dejar que este llegue hasta nuestras familias”, señaló.

Balance del Plan Escudo Fronterizo

Según el balance oficial que compara el periodo desde el 11 de marzo a la fecha frente a igual tramo de 2025, la estrategia registró los siguientes resultados operativos en la frontera: