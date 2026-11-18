El Partido por la Democracia (PPD) anunció que presentará una interpelación contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La situación ocurre en medio de la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de Presupuestos 2027 y, según argumentaron desde la colectividad, se basa en la gestión económica que ha llevado adelante el jefe de la billetera fiscal.

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, dijo que “estamos preocupados por la situación económica y laboral del país. Hay una crisis de empleo, una crisis económica que está afectando el bolsillo de las familias chilenas”, según consigna T13.

Y agregó: “Tenemos una herramienta para interpelar, para sacar al pizarrón al jefe de la cartera fiscal para que le explique al país por qué estamos en esta situación, por qué ha cometido tantos errores, por qué las decisiones que ha tomado nos tienen en este estado y cómo corregimos el rumbo para empezar nuevamente a crecer, recuperar empleo e inversión”.

La acción se suma a las críticas que ha expresado la oposición a Quiroz y a la amenaza de acusación constitucional.

En concreto, ayer martes, parlamentarios de oposición cuestionaron en el Senado al ministro de Hacienda por la omisión de los dineros contemplados para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) dentro de la partida presupuestaria de 2027.

Los legisladores argumentaron que, de acuerdo con la Superintendencia de Pensiones y la Contraloría General de la República, el FAPP —creado en la reforma de pensiones— debería contemplar recursos por alrededor de US$ 160 millones para el próximo.

Desde Hacienda tienen una interpretación distinta, ya que argumentan que el primer aporte corresponde al año 2028.