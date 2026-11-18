El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este miércoles que el Gobierno incorporará en el Presupuesto 2027 los recursos destinados al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), tras las críticas de la oposición por la ausencia del aporte estatal establecido en la reforma de pensiones.

Durante la discusión presupuestaria en el Senado, el secretario de Estado confirmó que ingresará una indicación para destinar hasta 2,2 millones de unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes a unos US$160 millones, al financiamiento del mecanismo previsional.

La decisión ocurre poco después de que parlamentarios opositores cuestionaran la interpretación legal de Hacienda sobre el inicio de los aportes y advirtieran la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro.

“Dado que esto ha generado inquietud, quiero decir inequívocamente que vamos a incluir (…) una asignación destinada a financiar la aplicación de la Ley 21.735, según corresponda, por un monto de hasta 2,2 millones de UTM”, sostuvo Quiroz ante la Sala.

El titular de Hacienda explicó que la diferencia con los parlamentarios no estaba relacionada con la disponibilidad de recursos, sino con la interpretación de la normativa.

“Nunca ha sido un problema de financiamiento ni presupuestario, sino que más bien un tema de interpretación legal en el sentido estricto”, afirmó.

Quiroz confirma que recursos quedarán en la Ley de Presupuestos

Durante la sesión, parlamentarios solicitaron precisar cómo se incorporarán los fondos, ante la posibilidad de que el compromiso quedara establecido únicamente en un protocolo de acuerdo.

Quiroz descartó esa alternativa y aseguró que la asignación quedará expresamente incorporada en la Ley de Presupuestos 2027, mediante una indicación a la partida del Tesoro Público.

“Esto va a estar incorporado en la ley de presupuesto. Es una indicación que afecta las partidas de tesorería (…) Va a estar explícitamente en esta ley de presupuesto, no en un protocolo, está en la ley”, enfatizó.

El ministro agregó que el Ejecutivo esperaba recibir durante la jornada una aclaración definitiva de la Superintendencia de Pensiones, aunque confirmó que la indicación sería presentada independientemente de las dudas jurídicas que mantenía Hacienda.

“La idea es construir confianza”, manifestó, antes de asegurar que los recursos quedarían garantizados.

La controversia por el financiamiento del FAPP

El conflicto surgió porque el Ministerio de Hacienda sostenía que el primer aporte fiscal al FAPP debía realizarse en 2028, mientras que la Superintendencia de Pensiones y la Contraloría General de la República establecieron que corresponde efectuarlo durante 2027.

El organismo contralor respaldó esta última interpretación mediante un pronunciamiento emitido el 11 de noviembre, al considerar que el tercer año contemplado en la Ley 21.735 corresponde a 2027.

Ante la ausencia de los recursos en la propuesta presupuestaria, parlamentarios de oposición amenazaron con impulsar una acusación constitucional contra Quiroz por un eventual incumplimiento de la normativa.

Durante la sesión de este miércoles, el senador Daniel Núñez (PC) valoró el anuncio y destacó la importancia de establecer claramente la asignación para garantizar el financiamiento de los beneficios previsionales.

Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda agradeció la aclaración y sostuvo que la preocupación estaba relacionada con la estabilidad financiera de largo plazo del fondo.

¿Qué beneficios financia el fondo previsional?

El Fondo Autónomo de Protección Previsional fue creado por la reforma de pensiones para financiar prestaciones del Seguro Social Previsional, entre ellas el beneficio por años cotizados y la compensación por diferencias de expectativa de vida, destinada a reducir las brechas entre las pensiones de hombres y mujeres.

Quiroz explicó que el aporte fiscal comprometido es relevante para la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, pero aseguró que su ausencia inmediata no habría impedido el pago de las prestaciones actuales.

“Estos aportes son necesarios para el equilibrio actuarial de largo plazo”, señaló, y afirmó que, de acuerdo con los antecedentes que maneja Hacienda, el fondo no enfrentaría problemas financieros antes de 2070.