El nuevo presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, habló con CNN Chile sobre su llegada a Universidad de Chile, la situación de la concesionaria y del expresidente Michael Clark, quien se mantiene en prisión preventiva en el marco de la investigación del Caso Sartor.

“Yo creo que él (Clark) nunca supo o nunca dimensionó a la institución que estaba llegando. La U es un equipo que mueve la fibra a lo largo de todo Chile de manera transversal y él probablemente pensó que este era un negocio más, que lo hizo de manera fraudulenta”, afirmó tras ser consultado por el periodista Felipe Gallardo.

Además, calificó como “triste” la situación y dijo que “es algo que nunca más se tiene que volver a repetir y dar vuelta a la página”.

De todos modos, señaló que en el directorio hay preocupación porque “no asumimos en una condición normal. Y es por eso que hemos generado la Comisión de Auditoría y Finanzas con siete miembros para revisar absolutamente todo lo que ha pasado en el club en el último tiempo”.

Allanamiento al CDA generó “mucho impacto”

A comienzos de mayo de este año, por orden de la Fiscalía, la PDI allanó dependencias del Centro Deportivo Azul, en medio de diligencias por el Caso Sartor, en busca de documentos y computadores para poder acceder a mayores antecedentes.

Bajo ese contexto, Álamos expresó que “desde afuera fue algo muy triste ver lo que estaba pasando con el club. Tan solo imaginar que entró la PDI a buscar documentación acá me provocó mucho impacto”.

“La verdad es que cosas que pasaron, como los directores de Sartor hablando de ‘qué bueno que la U perdió, porque íbamos a poder comprar el club más barato’.. Cosa inimaginable en un club tan grande como este, una institución que va a cumplir 100 años. Y en ese sentido espero que nunca más vuelva a ocurrir algo así”, agregó.

Por otro lado, abordó la sequía de títulos que se ha extendido por 10 años y la llegada de nuevos fichajes de cara a la temporada 2027.

“Uno en general de los fichajes no puede referirse a los nombres en esta etapa donde se está negociando, se está viendo porque de repente entorpece las negociaciones. Y nunca ha sido mi intención vender humo, como se dice, con ciertas personas, pero no hay que descartar nunca ningún nombre. Todos sabemos el fanatismo que ha manifestado Alexis Sánchez por la U”, sostuvo.

Y dijo esperar que el exdelantero de La Roja “llegue algún día en óptimas condiciones, por supuesto, para poder ser competitivo. Pero sí esperamos el próximo año tener un equipo competitivo para estar a la altura de las circunstancias”.