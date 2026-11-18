El Banco Central dio a conocer en su Informe de Cuentas Nacionales que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 1,1% en el tercer trimestre de 2026.

Con ello, la actividad económica acumula tres trimestres sin crecimiento. El primer trimestre fue de -0,4 y el segundo de 0%.

La disminución de la actividad económica se explica por “una menor inversión, efecto que fue atenuado por un incremento en el consumo de hogares y gobierno”.

En el desglose por sector, el ente emisor señaló que “desde la perspectiva del origen, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) fue determinada por la minería” y que “descontada la estacionalidad, el PIB exhibió una desaceleración en el tercer trimestre respecto del anterior”.

Mientras que, desde la perspectiva del gasto, la contracción del PIB “fue reflejo de una menor demanda interna, la que registró una caída en la inversión y un aumento del consumo”.

En tanto, el consumo de los hogares tuvo un crecimiento de 0,7% y la principal contribución al resultado fue el consumo de bienes no durables, donde se observó un mayor gasto en alimentos y vestuario. Esto último fue compensado en parte por menores compras de combustibles.

El gasto de bienes durables y en servicios aportó de manera positiva al resultado del consumo. En el primero destacan las compras de celulares y electródomésticos, mientras que en el segundo hubo más gasto en servicios de salud, que fue compensado en parte por una disminución en restaurantes, hoteles y en servicios de esparcimiento y de transporte.

Asimismo, el consumo de gobierno tuvo un alza de 2,1% a raíz de un mayor gasto en salud. Por otro lado, decrecieron los servicios de educación por la suspensión parcial de clases debido a las condiciones climáticas adversas que se registraron en algunas regiones del país.

Por su parte, la construcción se vio afectada por la menor inversión en obras de ingeniería asociada, particularmente al término de proyectos mineros y sanitarios. Con todo, el período registró una menor acumulación de existencias, influida por el stock de productos mineros.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron 0,6%. Las importaciones bajaron 0,4% con un efecto neto nulo en la actividad económica, de acuerdo al Banco Central.

La formación bruta de capital tuvo una baja de 7,4%, determinada en mayor medida por una menor formación bruta de capital fijo (FBCF). “La FBCF retrocedió 6,7%, incidida por la inversión en maquinaria y equipo y, en menor medida, por la construcción y otras obras. En la primera, se registraron menores compras de equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria de uso industrial y de buses y camiones”.