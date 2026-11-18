Esta semana, el Gobierno presentó la campaña nacional de prevención de incendios forestales 2026-2027 llamada “Alto al fuego”.

La iniciativa, que fue anunciada por el ministro (s) de Agricultura, Francesco Venezian, y la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, busca prevenir incendios durante estos meses de primavera y verano con 7.000 kilómetros de cortafuegos.

En esta temporada, las condiciones climáticas y territoriales pueden favorecer la propagación de incendios forestales. Por eso, las autoridades trabajan en medidas de preparación comunitaria, educación y mitigación en terreno.

Desde el Gobierno detallaron que habrá “especial énfasis en evitar acciones humanas que puedan desencadenar emergencias, como fogatas mal apagadas, instalaciones eléctricas deficientes o el uso descuidado de herramientas que generan chispas“.

Venezian indicó que, debido a los impactos de incendios forestales de temporadas anteriores, el Ejecutivo “anticipó las medidas preventivas y operativas, de tal manera que estamos preparados con equipamiento, brigadas diurnas y nocturnas, y aeronaves para el período 2026-2027″.

“Parte de este programa es la prevención, donde llamamos a la ciudadanía a controlar y realizar trabajos de limpieza en sus casas para evitar mayores riesgos”, agregó.

Campaña de prevención de incendios forestales contempla 7 mil kilómetros de cortafuegos

Entre las medidas preventivas se encuentra la intervención de 7.000 kilómetros de cortafuegos a través de trabajos que se realizarán entre las regiones de Atacama y Los Lagos.

Dichas labores son parte de las medidas de mitigación que buscan reducir las condiciones que pueden favorecer la propagación del fuego.

La directora de Conaf señaló que la campaña “es un apoyo a las diferentes acciones de prevención de Conaf, que se suma a las tareas de construcción de cortafuegos, eliminación de combustible vegetal y a las charlas de prevención en las escuelas y en las comunidades, principalmente de zonas urbano-rurales”.

Sobre esto último, la institución realiza iniciativas como “Comunidades preparadas ante incendios forestales” y “Escuelas preparadas ante incendios forestales”, las que buscan promover conocimientos y conductas preventivas.

A ello se suman capacitaciones a agricultores y usuarios del fuego, junto con mesas locales de coordinación, operativos de difusión, entre otros.

¿Cómo prevenir un incendio forestal?

El Gobierno entregó algunas recomendaciones para evitar la ocurrencia de un incendio forestal. Entre ellas: