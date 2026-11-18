En el marco de su participación en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente José Antonio Kast se reunió con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Ambos mandatarios sostuvieron un almuerzo de trabajo en el Hotel Indigo, en Shenzhen, donde también participaron delegaciones de los dos países.

En la instancia se abordaron diversos temas, entre ellos, la profundización de las relaciones comerciales y la ampliación de oportunidades de inversión, junto con la realización del Gabinete Binacional en 2027, una reunión simultánea de ministros de Perú y Chile y una oportunidad para llevar adelante compromisos concretos.

Kast y Fujimori también hablaron sobre el impacto del fenómeno de El Niño, con énfasis en la cooperación en prevención, alerta temprana y gestión de desastres, con el objetivo de proteger a las comunidades.

El Presidente José Antonio Kast sostuvo un almuerzo de trabajo con la Presidenta del Perú, Keiko Fujimori. Chile, México y Perú son las únicas economías latinoamericanas de APEC, foro del que Chile será anfitrión en 2032 y Perú en 2034. https://t.co/yYFe19IHuW — Oficina del Presidente (@Oficina_Pdte) November 18, 2026

Presidencia destacó que Chile, México y Perú son las únicas economías latinoamericanas en la APEC, cumbre de la que Chile será anfitrión en 2032 y Perú en 2034.

Para la jornada también está programado que Kast sostenga una reunión bilateral con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong.

También se reunirá con el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, y firmará el acuerdo de Working Holiday entre Chile y Hong Kong, China.

Durante la tarde, Kast, acompañado de la primera dama María Pía Adriasola, participará de la Cena Oficial de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).