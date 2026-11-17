La bancada de la UDI arremetió este martes contra los senadores de oposición que aseguraron que se puede presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a raíz de la polémica por los recursos del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

A través de un comunicado, los diputados Eduardo Cretton y Constanza Hube (UDI) calificaron de “vergonzosa” y “obstruccionista” la actitud que tomó la oposición en medio de la discusión del Presupuesto 2027 en el Senado.

Cabe recordar que, en la sesión, parlamentarios de la izquierda cuestionaron a Quiroz por la ausencia de los recursos del FAPP, que deberían ser de cerca de US$ 160 millones para el 2027.

Sin embargo, el titular de Hacienda se defendió afirmando que la interpretación del ministerio sobre el fondo, creado en la reforma de pensiones, es que su primer aporte corresponde al año 2028.

Aquello desató la molestia de los legisladores, quienes advirtieron que Quiroz no está cumpliendo con la obligación legal y, por ello, podría enfrentar una acusación constitucional.

“Festival de acusaciones constitucionales”

Las advertencias de la oposición enseguida hicieron eco en la UDI, cuyos diputados criticaron que “poco a poco los partidos de izquierda están revelando su verdadera estrategia, que consiste en obstaculizar al máximo la gestión del Gobierno, sin importarles el enorme daño que puedan causar a los chilenos”.

“Comenzó el festival de las acusaciones constitucionales. De aquí en adelante, cualquier diferencia que pueda existir con el Gobierno será una excusa para exigir la renuncia de un ministro y amenazar con destituirlo”, cuestionaron Cretton y Hube.

En esa línea, argumentaron su punto recordando el libelo que se ingresó contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la polémica de la rebaja de penas a pederastas.

“Lo estamos viendo desde hace tres semanas con el ministro de Justicia y ahora pretenden hacer lo mismo con el ministro de Hacienda, sin ningún argumento. Pareciera que la responsabilidad y la seriedad le duraron apenas unos meses a la izquierda, porque es evidente que su estrategia será convertir cada asunto en un punto político contra el Ejecutivo”, señalaron.

Así las cosas, remarcaron que la actitud de los senadores Daniel Núñez (PC) y Daniella Cicardini (PS) fue “patética” y “penosa”. “En lugar de escuchar las explicaciones del ministro y dar por superado este tema, prefieren seguir en el barro y amenazar con una nueva acusación, dejando en evidencia lo limitados que han sido actuando como oposición”, añadieron.

“Ni siquiera es relevante que los senadores no tengan atribuciones para presentar acusaciones. Lo realmente preocupante es la irresponsabilidad con que algunos están ejerciendo su rol de oposición. Y si tanto quieren acusar a un ministro, por las razones que sean, pueden solicitar a sus bancadas de diputados que lo hagan y asuman las consecuencias”, cerraron.