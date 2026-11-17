El diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, abordó este viernes la molestia que provocaron los dichos del vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, en los que calificó de “un cúmulo de deseos” a la colectividad.

Valenzuela sostuvo en CNN Prime que las declaraciones de Arenas hacen preguntarse al partido: “¿Es este el tipo de relación que quiere tener el Ejecutivo con el Partido de la Gente?” y “¿Está de acuerdo el presidente José Antonio Kast con esos dichos?“.

El parlamentario señaló que, en este momento, luego de que se rechazaran las disculpas del subsecretario de la Segegob por calificarlas de “tibias e insuficientes”, el estado de la relación entre el partido y el Gobierno está “deteriorado”.

“Sin duda, lo que ha dicho el vocero es una desinteligencia; no corresponde faltarle el respeto a una fuerza política que se ha ganado por derecho propio el estar ahí con 14 diputados en el Parlamento”, afirmó.

En esa línea, comentó que espera que el hecho sea “puntual” y que “la forma de dejar eso claro primero es que el vocero se retracte”.

“Lo que yo hubiese esperado es que, si alguien comete un error de esta magnitud, de esta desinteligencia, es que primero se retracten las palabras y, evidentemente, que tomen contacto con nosotros los ministros que han ido trabajando las soluciones para la gente”, manifestó.

Esta situación, acusó, no se ha dado, ya que confirmó que nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con él para abordar las palabras de Arenas.

El militante del PDG comentó que lo que esperan desde la colectividad es, en primer lugar, que “el vocero entienda primero que en la interna no le corresponde opinar respecto de las fuerzas políticas“.

Asimismo, subrayó que esperan “que tenga la capacidad de pedir verdaderas disculpas (…) entender que nos faltó el respeto, porque finalmente esto es un análisis absolutamente superficial. No nos conoce (…) no sabe el trabajo que estamos haciendo en el Congreso. Él llegó hace poco, no sabe todo el esfuerzo que estamos haciendo (…) y además tiene un pasado que lo condena“.

#CNNPrime | Juan Marcelo Valenzuela, diputado y jefe de bancada del PDG, por declaración de Arenas: “Tiene un pasado que lo condena (…) Cuando uno habla de la degradación de la política, me imagino que dentro de las variables tiene que ver con la violencia y agresión que ocurre dentro de la Cámara (…) Cuando era diputado le arrojó un papel a un ministro” @tv_monica

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Valenzuela recordó que “cuando uno habla de la degradación de la política, dentro de las variables de los pilares tiene que ver con la violencia y la agresión que ocurre dentro de la Cámara (…) A mí no me vio ni me va a ver nunca haciendo un show, ni diciendo un garabato ni grosería, porque yo trato de elevar el nivel, discurso y argumento para poder tener posición política. A diferencia de lo que en el pasado hizo el propio vocero, cuando era diputado, que le arrojó un papel a un ministro; ese tipo de cosas el PDG no lo ha hecho“.

“Nosotros no vamos a tener de rehén a la gente por el error que haya cometido un vocero”

Valenzuela remarcó que las palabras de Arenas son una estrategia “poco inteligente e innecesaria” en medio del panorama complejo que vive el Gobierno, a días de que se vote la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“Se supone que esta nueva vocería venía a visibilizar los avances del Ejecutivo y, hoy día, en medio de una situación bastante compleja que está viviendo el Presidente, entrampa la relación con el Partido de la Gente. Esto es una movida poco inteligente, poco estratégica, innecesaria”, criticó.

Al ser consultado sobre si lo ocurrido con el vocero influirá en la votación de los parlamentarios del PDG en el libelo contra Rabat, el diputado lo descartó.

“Nosotros siempre analizamos las cosas en su mérito. Eso es lo que corresponde. No vamos a tener de rehén a la gente por el error que haya cometido un vocero. Por lo tanto, lo que corresponde es que esa persona se retracte y, evidentemente, trate de enmendar las relaciones”, respondió.

Sobre su voto, sostuvo que todavía no tiene una opinión formada, dado que necesita “un poquito más de insumos, porque de pronto hoy día recién parte la comisión” revisora de la AC.

Así las cosas, realizó un diagnóstico del Gobierno de José Antonio Kast y manifestó que “hay probablemente mucha desilusión” y que “han aprendido que otra cosa es con guitarra, igual que el gobierno anterior (de Gabriel Boric)”.

#CNNPrime | Juan Marcelo Valenzuela, diputado y jefe de bancada del PDG, por evaluación del gobierno: “Hay probablemente mucha desilusión” @tv_monica

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