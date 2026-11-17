Un total de 64 comunas del país registran más de mil hectáreas en zonas de riesgo muy alto de incendios forestales, según lo informado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

El estudio recopiló información de 65.442 siniestros registrados entre 2015 y 2025. Por ello, la cartera elaboró un raking de las 20 comunas que presentan mayores superficies expuestas en el marco del Plan de Prevención de Incendios 2026-2027.

La lista es encabezada por Curanilahue, en la Región del Biobío, con 13.336,8 hectáreas en riesgo muy alto. Le sigue Collipulli, en La Araucanía, con 12.563,7 hectáreas, y Los Álamos, también en Biobío, con 11.344,4.

¿Cuál es el ranking de comunas con riesgos muy altos?

Curanilahue: 13.336,8

Collipulli: 12.563,7

Los Álamos: 11.344,4

Tomé: 10.408,7

Lebu: 10.213,1

Valparaíso: 7.206,8

Galvarino: 6.846,0

Penco: 5.337,3

Los Ángeles: 5.048,3

Ercilla: 4.821,9

Cañete: 4.348,3

Lampa: 4.195,6

Chillán: 4.099,8

Coltauco: 3.834,1

Angol: 3.567,5

Temuco: 3.556,1

Paredones: 3.553,5

Melipilla: 3.459,5

Colina: 3.119,7

Lumaco: 3.099,3

Riesgo en campamentos

El mapeo del Minvu identificó que 817 de los 1.156 campamentos monitoreados (71%) se encuentran en zonas de alto o muy alto riesgo de incendios.

La situación también afecta a los sectores intervenidos por programas habitacionales: 213 de los 397 barrios y pequeñas localidades (53%) están expuestos a niveles altos o muy altos de riesgo.

En tanto, Valparaíso concentra la mayor cantidad de campamentos en zonas de muy alto riesgo, con 249 asentamientos. Le siguen Biobío, con 132, la Región Metropolitana, con 85, La Araucanía, con 50, y Maule, con 21.

Plan de prevención

A partir de este diagnóstico, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estructuró el Plan de Prevención de Incendios 2026-2027 en tres ejes: identificación de Zonas de Riesgo de Interfaz (ZRI), preparación comunitaria y limpieza preventiva.

El primero contempla un mapeo técnico de una franja de 250 metros donde las zonas urbanas entran en contacto con áreas forestales o vegetales. Para ello, se consideran variables como la vulnerabilidad habitacional y las amenazas territoriales. Al respecto, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, sostuvo que “todos los organismos públicos tenemos que ponernos al servicio de lo que va a ser un verano muy complejo en materia de incendios forestales”.

El segundo eje está enfocado en el trabajo con las comunidades. Según detalló el secretario de Estado, la estrategia contempla 266 barrios del programa Quiero Mi Barrio y 127 localidades del Programa para Pequeñas Localidades, además de asentamientos precarios. En estos sectores se implementarán metodologías de prevención y respuesta ante emergencias, junto con la entrega de kits de emergencia.

En concreto, se aplicarán las metodologías AIDEP y ACCEDER, esta última considera acciones de alerta, comunicación, coordinación, evaluación, decisiones y readecuación. La iniciativa busca capacitar a los equipos desplegados en terreno y a las comunidades para enfrentar eventuales emergencias por incendios forestales.

Finalmente, el tercer componente corresponde a la limpieza preventiva de vegetación y material combustible en las zonas de interfaz. El titular del Minvu explicó que el Minvu intervendrá terrenos de su propiedad y que, en situaciones de alto riesgo, también podrá realizar labores de limpieza en predios privados. Además, junto con Conaf, revisará las condiciones de la vegetación para incorporar las zonas de riesgo en los instrumentos de planificación territorial.