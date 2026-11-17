La banda estadounidense Faith No More volverá a presentarse en Chile el 4 de noviembre de 2027, como parte de su gira sudamericana.

El concierto se realizará en el Parque Cerrillos y marcará el regreso del grupo a los escenarios tras más de una década alejado de las actuaciones en vivo.

La gira, denominada “Faith No More South America Tour”, también contempla presentaciones en São Paulo y Curitiba, en Brasil, además de Buenos Aires, Argentina. En el recorrido por la región, la agrupación estará acompañada por Alice in Chains y Mastodon, que participarán como bandas invitadas.

El repertorio de la banda incluye discos como The Real Thing (1989) y Angel Dust (1992), trabajos que contribuyeron a consolidar su influencia en el rock alternativo y el metal. Por su parte, Alice in Chains es uno de los nombres emblemáticos del grunge de Seattle, mientras que Mastodon, formada en Atlanta en 2000, desarrolla una propuesta ligada al metal progresivo.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Faith No More?

La venta de tickets para el concierto en Santiago tendrá tres etapas. Tanto la preventa exclusiva para clientes de Banco de Chile como la preventa para fans comenzarán el lunes 23 de noviembre a las 13:00 horas .

. La preventa de Banco de Chile contará con un stock de 17.000 entradas y permitirá comprar hasta seis tickets por cliente. En la preventa artista, el límite será de cuatro entradas por persona. La venta general, en tanto, comenzará el miércoles 25 de noviembre a las 13:00 horas, con un máximo de 10 tickets por comprador.

¿Cuáles son los precios para Faith No More?

Platea A: $258.800 (precio Banco de Chile $213.800)

$258.800 (precio Banco de Chile $213.800) Platea B: $172.500 (precio Banco de Chile: $142.500)

$172.500 (precio Banco de Chile: $142.500) Cancha Frontal A y B: $143.800 (precio Banco de Chile: $118.800)

$143.800 (precio Banco de Chile: $118.800) Platea C: $97.800 (precio Banco de Chile: $80.800)

$97.800 (precio Banco de Chile: $80.800) Platea D: $74.800 (precio Banco de Chile: $61.800)

$74.800 (precio Banco de Chile: $61.800) Cancha General: $74.800 (precio Banco de Chile: $61.800)

$74.800 (precio Banco de Chile: $61.800) Accesibilidad Universal y acompañante: $74.800 (precio Banco de Chile: $61.800)