Esta tarde, el diputado Pier Karlezi (PNL) abordó la postura adoptada por el presidente José Antonio Kast respecto del exmandatario de Vietnam del Norte y dirigente comunista, Ho Chi Minh, en el marco de su gira por Asia.

Cabe recordar que durante su visita al país asiático el mandatario depositó una ofrenda floral en el mausoleo de Chi Minh en Hanói, capital de Vietnam, un gesto protocolar que generó controversia debido a que en el pasado —durante sus campañas presidenciales entre 2017 y 2021— había calificado al líder comunista como un “asesino en serie” y “genocida”.

En conversación con Me Enteré por la Prensa de Canal 13, el parlamentario libertario sostuvo que no encuentra alguna relación entre lo que decía el jefe de Estado en campañas anteriores y su reciente postura frente a esta figura.

“Yo no encuentro muchas concordancias sobre lo que hace a veces el presidente, pero entiendo que lo hizo en su rol de jefe de Estado, que era una actividad protocolar, que está diseñada de esa forma. Yo creo que hay distintas formas de hacerlo. Yo entiendo que se haya separado, pero también hay ciertos principios que uno no puede separar“, sostuvo.

En esa línea, indicó: “La conducción y el protocolo con el cual se dejó esta ofrenda debió haber sido revisado por Cancillería y ver una salida quizás para no realizarla.No puede separar siempre al candidato de la persona”.

Tras ello, el representante del distrito 8 cuestionó que los candidatos, una vez que llegan al poder, dejen de lado los compromisos adquiridos durante sus campañas.

“Yo creo que ese es el problema.Cuando la gente llega al puesto de poder, se olvidan las promesas y jamás podemos permitir que nuestros políticos se sigan olvidando las promesas que hacen en campaña”, cerró.