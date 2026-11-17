La comisión que revisará la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, será presidida por el timonel del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto.

El nombre de Soto fue propuesto por el diputado Carlos Chandía (RN) durante la sesión de la instancia, según consignó La Tercera. Tras ello, la comisión aceptó de forma unánime su designación.

“Quiero agradecer que me hayan elegido por unanimidad, oposición y oficialismo como presidente de esta comisión, cargo que evidentemente no busqué, pero que asumo con responsabilidad”, sostuvo Soto.

En la instancia, explicó que los parlamentarios acordaron que se solicitarán todos los decretos firmados por el secretario de Estado desde el 11 de marzo, es decir, desde su llegada a la cartera.

“La primera medida que hemos tomado es oficiar al ministro acusado, Fernando Rabat, para que entregue en detalle todos y cada uno de los decretos que ha firmado él o sus subalternos durante los ocho meses de Gobierno, de marzo a la fecha, por casos de violaciones y abusos de niños, niñas y adolescentes, por casos de violaciones a los derechos humanos o por cualquier otro caso que sea de interés de esta comisión”, detalló.

Asimismo, señaló que se mantendrán en resguardo los decretos que involucren información sensible sobre menores de edad. “Se va a decretar una o más sesiones de esta comisión en calidad de secreto reservado cuando sea necesario para resguardar el interés superior de los niños abusados y violados por parte de estos criminales“, confirmó.

También se entregó la notificación formal al titular de Justicia durante esta mañana, con lo que se dio inicio a la nueva fase en la tramitación de la acusación.

La defensa de Rabat estará a cargo del abogado Juan Ignacio Piña, quien fue subsecretario de Justicia del expresidente Sebastián Piñera.

De esta forma, la comisión, integrada por los parlamentarios Carlos Chandía (RN), Lorena Pizarro (PC), Germán Verdugo (PNL), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA), comenzó sus labores.