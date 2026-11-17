La Comunidad Palestina de Chile condenó enérgicamente este martes el eventual regreso de los agregados militares chilenos a Israel.

A través de un comunicado, la organización advirtió que, si se concreta dicha medida, significaría un “grave retroceso en la coherencia internacional que Chile ha sostenido frente a la vulneración flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados”.

Cabe recordar que, en mayo de 2025, el Gobierno del expresidente Gabriel Boric decidió retirar a los agregados militares chilenos en Israel en respuesta a la ofensiva israelí en Gaza, medida que José Antonio Kast buscaría revertir, según consignó El Mercurio.

Desde la entidad remarcaron que “las razones de fondo que motivaron en su momento el retiro de dichos funcionarios diplomático-militares siguen plenamente vigentes“. Al respecto, señalaron que “el Estado de Israel continúa perpetrando ataques sistemáticos contra zonas densamente pobladas en la Franja de Gaza y restringiendo de manera deliberada el ingreso de ayuda humanitaria esencial”.

En el texto también se advierte que “el territorio palestino ocupado ha sido transformado en un campo de pruebas para tecnologías de vigilancia y destrucción”.

Además, señalaron que “informes de relatores especiales de las Naciones Unidas han señalado directamente a empresas como Elbit Systems e Israel Aerospace Industries como principales proveedoras de armamento y tecnología militar utilizada en dichas operaciones, firmas que figuran en los registros oficiales de proveedores de las Fuerzas Armadas chilenas”.

Para la organización, el “profundizar o restablecer vínculos de cooperación militar con Israel en las actuales circunstancias debilita los esfuerzos globales por exigir rendición de cuentas, validando un mensaje de normalización mientras la población palestina sufre las consecuencias de la ocupación”.

“La defensa irrestricta del derecho internacional y de la Carta de la ONU debe guiar de manera permanente las decisiones del Estado chileno en materia de defensa”, concluyeron.