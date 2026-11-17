La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió este martes sobre la probabilidad de desarrollo de tornados y trombas marinas en cuatro regiones del país.

La DMC confirmó que se podrían esperar dichos eventos meteorológicos debido al probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas, ante una condición de inestabilidad atmosférica presente en el país.

En el aviso, se detalló que las trombas marinas y tornados podrían ocurrir desde la tarde de este martes hasta la noche.

Asimismo, alertaron que hay probabilidad de que vengan acompañados de intensos vientos locales, arrachados y tornádicos.

Revisa las zonas afectadas: