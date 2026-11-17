La bancada del Partido de la Gente arremetió contra el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, al calificar su disculpa de “tibia e insuficiente” tras sus dichos en los que aseguró que la colectividad “es un cúmulo de deseos”.

Desde el Congreso, el jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, aseguró que el partido ha sido “responsable” y que el Gobierno de José Antonio Kast necesita de ellos para “avanzar en proyectos que le hacen bien a la gente; por lo tanto, que le tomen el peso. Nosotros ya hemos hecho la pega, tenemos un estándar y pedimos que se respete, es lo mínimo para establecer diálogo”.

En esa línea, criticó a Arenas señalando que el “vocero necesita un vocero. Incluso he escuchado que hay algunos que están pidiendo que vuelva Mara Sedini (exministra de la Segegob)”.

“O sea, esta no es la forma de poder relacionarse con un partido que se ha mostrado responsable, que ha permitido que se habiliten ciertas reformas para la gente. No es manera”, sostuvo.

Así las cosas, indicó que “parte del liderazgo importante que el presidente debe mostrar acá es precisamente decirle al vocero: ‘Oiga, ordénese, aquí tenemos una fuerza potente que hay que respetar’. Yo creo que eso es lo que no han medido”.

“Lo que yo necesito, concretamente la bancada y la gente a la cual representamos, es saber si hay disculpas verdaderas, genuinas, y que se retracten de lo que han dicho“, subrayó.

“Que pida disculpas como lo hacen los hombres”

La diputada Zandra Parisi (PDG) endureció más el tono contra el subsecretario de la Segegob, al mencionar que desde la bancada están esperando que pida disculpas “como lo hacen los hombres”.

“Estamos esperando que, antes de que acabe este día, los ministros puedan aconsejar a este nuevo vocero, que está practicando al parecer (…) para que de una vez por todas pida disculpas como lo hacen los hombres: directo, sin dejar la duda de que es una disculpa“, recalcó.

En ese sentido, manifestó que desde la colectividad esperan que las disculpas sean públicas, como sus declaraciones en Tolerancia Cero, al igual que “claras y dirigidas al PDG, a los diputados, pero sobre todo a los militantes”.

La advertencia del PDG por la acusación constitucional contra Rabat

La diputada Pamela Jiles fue consultada sobre si las declaraciones de Arenas podrían repercutir en que más parlamentarios del PDG se sumen a los 12 que, aseguró previamente, ya respaldan la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“Todo lo que ocurre son insumos para la toma de la decisión”, advirtió.

“No sé si el vocero Arenas aporta mucho a la perspectiva del Gobierno. Efectivamente, el Gobierno tendrá que analizar. Quizás es mejor que vuelva Mara“, cerró.