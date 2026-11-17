Este martes, el Gobierno reiteró que las cuentas de la luz bajarán en promedio 4,4% durante el primer semestre del próximo año. La disminución será entre enero y junio en 13 regiones del país.

Los datos provienen de la revisión del Precio de Nudo Promedio (PNP), que realiza la Comisión Nacional de Energía (CNE). Este cálculo define cuánto pagan las distribuidoras por la energía en los hogares y pequeños comercios, y se actualiza cada seis meses.

Las cifras fueron entregadas por la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien precisó que “en el caso de comunas de regiones del norte, la rebaja es mayor, llegando incluso a 11% en Antofagasta, 10,2% en Atacama y 9,9% en Arica y Parinacota”, seguidas de Valparaíso (8,5%), Coquimbo (8,4%) y O’Higgins (2,7%).

Según la secretaria de Estado, las rebajas se refieren al término de contratos de generación firmados en 2008 y 2010 y a la baja del precio del dólar.

¿En qué regiones bajará la electricidad?

Las cuentas de la luz tendrán una disminución de precios en las siguientes zonas:

Arica y Parinocota: -9,9%.

-9,9%. Tarapacá: -7,4%.

-7,4%. Antofagasta: -11,0%.

-11,0%. Atacama: -10,2%.

-10,2%. Coquimbo: -8,4%.

-8,4%. Valparaíso: -8,5%.

-8,5%. Metropolitana: -4,7%.

-4,7%. O’Higgins: -2,7%.

-2,7%. Maule: -3,4%.

-3,4%. Ñuble: -4,2%.

-4,2%. Biobío: -3,7%.

-3,7%. La Araucanía: -3,9%.

-3,9%. Aysén: -2,4%.

En tanto, otras regiones registrarán alzas en las tarifas eléctricas: Los Ríos (+6,2%) y Los Lagos (+4,9%), producto de las congestiones en el sistema de transmisión y el retraso de obras de infraestructura. Por su parte, en Magallanes (+2,4%), el incremento responde a que la zona no se abastece del SEN.