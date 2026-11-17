La exministra de Ciencia y vicerrectora de investigación de la Universidad Alberto Hurtado, Aisén Etcheverry, cuestionó el acuerdo de inteligencia artificial que firmó la actual titular de Ciencia, Ximena Lincolao, con el CEO de OpenAI, Sam Altman.

En conversación con Radio 13c, la exautoridad manifestó su preocupación por el entendimiento y apuntó a la importancia de conocer los detalles de las colaboraciones y sus condiciones, calificándolo como una “noticia preocupante”.

Tras ello, sostuvo que para este acuerdo hay que tener claro “con quién se hacen, cuál es el contenido de esas colaboraciones y cuáles son los intercambios que hay a propósito de esas colaboraciones y el contexto en el que se dan son súper relevantes“.

Junto con ello, cuestionó que no se anticiparan las interrogantes que podía generar el acuerdo y la falta de preparación para transparentar sus contenidos.

“No prever que va a generar al menos muchas preguntas y, por lo tanto, estar listo para presentar y mostrar el contenido, si es que efectivamente ese contenido no tiene nada de malo, es a lo menos una torpeza política“, agregó.

Finalmente, advirtió sobre eventuales falencias en los procedimientos para concretar este tipo de acuerdos, especialmente en materia de transparencia y cumplimiento normativo.

“Estamos hablando de una compañía que no es cualquier compañía, que está involucrada en un montón de casos bastante polémicos“. Tras ello, comentó que “parecieran estar saltándose los protocolos que permiten que esos acuerdos sean transparentes, se hagan de acuerdo a la normativa vigente, tengan los resguardos que se requieran”.