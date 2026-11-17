Durante la sesión de este martes por la tarde, el Senado dio luz verde a la reposición de las asignaciones y gastos variables destinados a los expresidentes de la República.

La semana pasada se rechazó en la Cámara de Diputadas y Diputados el financiamiento contemplado en las asignaciones, luego de que el diputado Javier Olivares (PDG) ingresara dos indicaciones que tenían como objetivo eliminar los gastos asociados al arriendo de oficinas, transporte y movilización.

“La Constitución es clara en esto: a los expresidentes se les aplica la dieta parlamentaria, nada más; lo demás es una práctica estirada año tras año que este Congreso tiene el deber de revisar”, criticó el parlamentario en ese entonces.

“Cuando todos los chilenos nos tenemos que apretar el cinturón (…), cuando tenemos grandes problemas que tienen que ver con que justamente debemos achicar nuestros gastos porque cada día las cosas son más caras, ¿por qué le vamos a seguir entregando más y más platita a personas que son privilegiadas?”, cuestionó.

Ante este escenario, el Gobierno presentó este martes dos indicaciones en el Senado para restituir los fondos y, al mismo tiempo, exigir que se rinda cuenta de su uso.

De esta forma, se aprobó con 36 votos a favor y 3 en contra la reposición de los recursos, que alcanzan un total de $915.746.000 para los cuatro expresidentes vivos.

Asimismo, se respaldó la indicación para solicitar información sobre el uso de estas asignaciones con 28 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.