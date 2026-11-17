La diputada Macarena Santelices (Ind-UDI) cuestionó el desempeño de algunos ministros, en medio de los bajos niveles de aprobación ciudadana que registran las encuestas.

En conversación con La Tercera, la parlamentaria llamó al Ejecutivo a no minimizar los resultados de los sondeos y advirtió que el Gobierno necesita recuperar la confianza de la ciudadanía mediante resultados concretos.

“Detrás de cada baja en las encuestas hay familias que están sufriendo. Ese mea culpa está faltando al gobierno. Cuando el respaldo cae, hay que revisar las prioridades, acelerar las respuestas y exigir los resultados”, agregó.

En esa línea, Santelices contrastó el trabajo de algunos ministros con el de otros integrantes del gabinete, a quienes destacó por su nivel de compromiso, señalando que “uno no puede tener un gabinete de ministros que están 24/7 dando soluciones, como los ministros Poduje, Chomali, Quiroz, que no descansa, versus otros que de verdad son un cero a la izquierda, que dejan mucho que desear y no están cumpliendo ni siquiera los mínimos que espera el Presidente. Ojalá el nivel de compromiso de Arrau lo tuvieran todos los ministros”.

Al consultarle por cuáles son las carteras que, a su juicio, no están cumpliendo con sus objetivos, la representante del distrito 12 apuntó específicamente a Agricultura y Trabajo, en referencia a las críticas surgidas durante la discusión del Presupuesto 2027.

“Hay carteras que no están cumpliendo ni siquiera los mínimos establecidos. Cuando tienes un llamado desde la ciudadanía y, además, de uno de los poderes del Estado, hay que escuchar”, apuntó.

Asimismo, insistió en que existen secretarios de Estado “absolutamente desconectados con la realidad” y planteó que un eventual cambio de gabinete debe considerar la experiencia y capacidad de sus integrantes para responder a las urgencias del país.

“No se saca nada con hacer un cambio de gabinete si no vas a hacer un cambio profundo de personas que tengan la capacidad de poder empatizar con las urgencias que tiene Chile”, planteó.