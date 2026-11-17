El emblemático Rosedal del Parque Araucano de Las Condes albergará una renovada versión los próximos 19, 20 y 21 de noviembre. El evento combinará proyecciones de Delight Lab, DJs nacionales y un formato Open Sunset al aire libre.

Organizado por la Municipalidad de Las Condes en colaboración con la Asociación Chilena de La Rosa, noviembre un concepto de Open Sunset, que combinará naturaleza, arte y tecnología para ofrecer un panorama, una experiencia inmersiva y sensorial para vecinos y visitantes de toda la capital.

Respecto a este nuevo formato, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, destacó que “este año quisimos darle un giro al festival y transformarlo en una experiencia inmersiva sensorial, con un formato más moderno y que abre el evento a todo tipo de público, donde la invitación se amplía a quienes buscan un panorama al aire libre que mezcla arte, música y gastronomía”.

Programación y música

Las actividades se desarrollarán los días 19, 20 y 21 de noviembre, en horario de 19:00 a 00:00 horas.

La jornada incluirá intervenciones audiovisuales y proyecciones lumínicas a cargo de Delight Lab, que transformará el Rosedal en un escenario visual a medida que cae la noche.

El festival también contará con música. El evento apostará por un sello exclusivamente femenino y nacional con tres destacadas exponentes de la escena electrónica:

Jueves 19: DJ Niks (19:00 a 21:00 horas), seguido por Delight Lab hasta la medianoche.

Viernes 20: DJ Karin von Mühlenbrok (19:30 a 21:30 horas), con proyecciones posteriores del colectivo.

Sábado 21: DJ Amalia Balbontín (19:00 a 21:00 horas) en el cierre de la cita.

Además de la música y las luces, el encuentro contará con una variadas ofertas culinarias, e incluso barras, florerías, viveros y la participación de exponentes como Bar La Providencia, Cervecería Loa, Pizzería de Pura Madre y diversos food trucks.

¿Cuál es el valor de las entradas?

El festival se celebrará en el Rosedal del Parque Araucano, ubicado en Av. Presidente Riesco 5698, en la comuna de Las Condes.

Asimismo, el valor de la entrada general es de $4.000. No obstante, quienes cuenten con la Tarjeta Vecino de Las Condes podrán acceder a un valor preferencial de $2.000.