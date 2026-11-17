(EFE) – La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este martes que retira a Estados Unidos el estatus de país libre de sarampión, pocos días después de que autoridades de Pensilvania y Wisconsin reportaran dos nuevas muertes vinculadas a la enfermedad, lo que eleva a diez los fallecimientos por esta causa durante 2026 en el país.

Esta decisión fue anunciada en rueda de prensa por el director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, y llega tras el análisis realizado por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), que se reunió del 10 al 13 de noviembre.

Las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registran en lo que va de año 5.412 casos de sarampión en 47 territorios del país, más del doble de los 2.289 reportados en 2025, el mayor número desde el pico de 9.643 casos de 1991 y un dato que contrasta con el promedio de 180 detecciones anuales entre el 2000 y 2024.

México y Bolivia también perdieron la certificación este martes al haber reportado un incremento de los casos, aunque en el caso del primero la tendencia va a la baja, pero la transmisión todavía se mantiene constante, lo que llevó a la OPS a tomar esta decisión.

“La eliminación del sarampión no es un trofeo que se gana una vez y se coloca en una estantería. Se debe proteger todos los días“, afirmó Barbosa, quien afirmó que la “clara” solución a esta problemática es mantener un 95 % de población vacunada con las dos dosis contra el sarampión en todas las comunidades.

Preguntado por las medidas concretas para paliar esta situación, el responsable de inmunización de la organización, el doctor Daniel Salas, declaró que el país necesita una “respuesta rápida” contra cada caso que se detecte, así como una coordinación entre estados.

“Sabemos que EE. UU. implementó inspecciones y esfuerzos para intensificar las vacunaciones“, dijo Salas, quien también espera que la nación presente un plan de acción “en las próximas semanas” para hacer frente a la propagación de la enfermedad.

Antes, en 2025, Canadá ya perdió el estatus tras registrar unos 5.100 casos en un periodo de 12 meses, un número menor al actual en Estados Unidos.

En valoración del director de la organización, “el principal desafío es el número creciente de personas que siguen sin estar protegidas“, entre ellos niños, adolescentes y adultos susceptibles a la enfermedad, con brechas de infraprotección que “suelen concentrarse” en regiones específicas”.