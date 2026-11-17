El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, pidió este martes disculpas al Partido de la Gente (PDG) por sus declaraciones que causaron molestia en la colectividad, luego de que los calificara como “un cúmulo de deseos”.

En conversación con Tolerancia Cero, Arenas sostuvo que el PDG “reúne a una clase media emergente que no tiene… o sea, un sector de esa clase media, que no tiene una visión de país, sino que más bien una visión de consumo“.

“Y, por lo tanto, acepta cosas, aunque sean contradictorias entre ellas, si es que responden a ciertas necesidades o no. Y, por eso, lo inorgánico del PDG (…) por lo tanto, no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos“, añadió.

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Las palabras de Arenas enseguida despertaron críticas desde la colectividad, incluso del fundador y secretario general del partido, Franco Parisi, quien remarcó que el subsecretario de la Segegob cometió un error.

“El cuasiministro Arenas se equivoca al criticarnos de esa forma (…) El PDG le ha dado gobernabilidad a Chile. Es el único partido que es capaz de hablar y llegar a acuerdos con la derecha y con la izquierda”, aseguró el excandidato presidencial.

El desacuerdo fue tal que la bancada del PDG convocó la tarde de esta jornada un punto de prensa en el Congreso, donde buscaría exigir disculpas públicas de Arenas.

Tras ello, el vocero del Gobierno hizo un mea culpa por sus palabras y ofreció disculpas a la colectividad.

“Pido disculpas a cualquiera que se pueda haber sentido ofendido en el PDG”

Arenas se refirió a la situación desde el Palacio de La Moneda, donde afirmó que tiene la “mejor opinión” de los parlamentarios del PDG y se retractó de sus dichos.

“Conozco a muchos de los parlamentarios del PDG; también conozco a Franco Parisi. Tengo la mejor opinión de ellos y considero que el PDG es un partido que cumple una función relevante en nuestro sistema político”, manifestó.

En esa línea, agradeció “toda la ayuda que ha prestado el PDG a políticas públicas que van en beneficio de todos los chilenos”.

“Así que, si mi comentario pudo haber ofendido a alguien, estaba lejos de mi intención. Así que pido disculpas a cualquiera que se pueda haber sentido ofendido en el PDG por estas materias”.

Arenas señaló que desde el Gobierno esperan seguir “trabajando con ellos en todo lo que coincidamos en el Congreso, así que a seguir trabajando e impulsando políticas públicas que sean buenas y relevantes para el país”.

Las declaraciones de la autoridad se dan a pocos días de que la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se vote en el Congreso.

Instancia en que los votos del PDG para el Gobierno son claves, debido a los posibles descuelgues que puede haber desde el oficialismo ante el descontento de algunos parlamentarios por la continuidad del titular de Justicia a raíz de la polémica por la rebaja a 56 pederastas.