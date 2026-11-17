Anthropic, la empresa de inteligencia artificial (IA) creadora del asistente Claude, se prepara para debutar esta semana en Wall Street con una de las mayores salidas a bolsa de la historia.

Según los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía ofrecerá 825 millones de acciones en un rango de entre US$ 70 y US$ 78 por acción, y cotizará en el Nasdaq bajo el símbolo ANT.

Dentro de ese rango, la colocación sumaría entre US$ 57.800 millones y US$ 64.400 millones. De esas acciones, 801,4 millones serán emitidas por la propia compañía y 23,6 millones corresponden a accionistas actuales, cuyos recursos no irán a Anthropic.

Anthropic prepara una de las mayores salidas a bolsa de la historia

Según un análisis de XTB, incluso en el extremo inferior del rango, la operación sería la segunda mayor salida a bolsa de la historia, solo detrás de los US$ 75.000 millones que recaudó SpaceX en junio de este año. Más atrás quedan Saudi Aramco, con US$ 25.600 millones en 2019, Alibaba, con US$ 21.800 millones en 2014, y SoftBank, con US$ 21.300 millones en 2018.

“Si bien todavía no existe una confirmación oficial de este aumento, la magnitud de la operación ya posiciona a Anthropic entre las mayores salidas a bolsa de la historia”, señala el informe de Ignacio Mieres, head of research de XTB.

De acuerdo con la corredora, la compañía fijaría el precio de sus acciones este miércoles 18 de noviembre y comenzaría a cotizar al día siguiente. La demanda de los inversionistas se acercaría a siete veces las acciones disponibles, lo que ha abierto la posibilidad de elevar el precio hasta US$ 84 o US$ 85 por acción, aunque no hay confirmación oficial.

Con las 13.086 millones de acciones que tendrá en circulación tras la oferta, la valoración de mercado de Anthropic se ubicaría entre US$ 916.000 millones y US$ 1,02 billones dentro del rango, cifra que sería mayor al considerar opciones y acciones restringidas. Según XTB, si el precio se eleva hasta US$ 84 o US$ 85, la valoración totalmente diluida se acercaría a US$ 1,5 billones.

En paralelo, Anthropic acordó una colocación privada de US$ 26.000 millones, al mismo precio de la oferta. Google y Nvidia aportarán unos US$ 10.000 millones cada una, AMD US$ 2.500 millones, Broadcom, Micron y Microsoft US$ 1.000 millones cada una, y TSMC US$ 500 millones.

Según XTB, al sumar ambas operaciones, el monto total podría alcanzar entre US$ 83.800 y US$ 90.400 millones, aunque no todos esos recursos ingresarían a la compañía. La corredora destaca además que varias de estas empresas también le suministran la tecnología y los servicios que necesita para desarrollar sus modelos.

Anthropic registra fuerte crecimiento de ingresos, pero aumentan sus costos

En el tercer trimestre de 2026, Anthropic registró ingresos por US$ 16.956 millones, un alza de 47% respecto del trimestre anterior y de 1.127% en comparación con el mismo período de 2025. A septiembre, la compañía contaba con más de 11.900 clientes que generan al menos US$ 100.000 en ingresos anuales.

Sin embargo, sus gastos en cómputo e infraestructura aumentaron 77,5% en el trimestre, hasta US$ 9.863 millones. Así, la compañía pasó de una ganancia operativa de US$ 974 millones en el segundo trimestre a una pérdida operativa de US$ 567 millones en el tercero.

La compañía atribuye esa pérdida principalmente a US$ 5.000 millones en capacidad de cómputo contratada bajo compromisos de corto plazo, más cara que la de sus contratos plurianuales, y a US$ 2.000 millones en cargos no monetarios asociados a su programa de donaciones. Su resultado operativo ajustado, que excluye esas partidas, llegó a US$ 2.500 millones en el trimestre.

“Esta diferencia entre el crecimiento de las ventas y sus costos será fundamental para determinar si la compañía puede sostener las expectativas que actualmente se están incorporando en su valoración”, plantea el análisis de XTB.

Valoración de Anthropic depende de cumplir exigentes proyecciones de ingresos

La corredora también advierte que las proyecciones de ingresos que utilizan los bancos son exigentes. Según esas estimaciones, las ventas de Anthropic podrían pasar de unos US$ 52.500 millones en 2026 a US$ 136.000 millones en 2027 y a US$ 275.000 millones en 2028, por sobre los US$ 190.000 a US$ 200.000 millones que se le atribuían a la propia compañía en agosto.

Con una valoración cercana a US$ 1,4 billones, XTB calcula que la empresa cotizaría a 5,1 veces sus ingresos proyectados para 2028 en el escenario más optimista, y a 7,2 veces si las ventas llegan a unos US$ 195.000 millones.

“Mientras menos crezca Anthropic respecto de lo previsto, más difícil será justificar su valoración de salida a bolsa, especialmente si sus elevados costos siguen limitando la capacidad de generar utilidades”, señala el informe.

Entre los principales riesgos, XTB menciona la necesidad de seguir ampliando la infraestructura y la competencia con OpenAI, Google y otras tecnológicas, que podría dificultar tanto la captación de clientes como el alza de precios.

El debut de Anthropic se da en una semana clave para el sector tecnológico, con la publicación este martes de los resultados de Nvidia, en medio de las dudas del mercado sobre las valoraciones de las empresas ligadas a la IA.