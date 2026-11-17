(CNN) – Un experto forense anunció el lunes unos hallazgos que, según él, apuntan a que Jeffrey Epstein fue asesinado mientras estaba bajo custodia, contradiciendo la resolución de la Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York que dictaminó que el desacreditado financiero murió por suicidio.

Michael Freeman, académico y consultor en epidemiología de medicina forense, se asoció con Anders Eriksson, patólogo forense y profesor de medicina forense en la Universidad de Umeå en Suecia, e Itiel Dror, neurocientífico cognitivo e investigador, como parte de su investigación sobre la muerte de Epstein. El lunes presentaron en Londres su investigación, la cual afirma que no hay evidencia de que se haya producido un ahorcamiento.

Además, “no había hematomas ni otras lesiones no relacionadas con el ahorcamiento en ninguna parte del cuerpo”, que estaba “prácticamente impecable“, según la presentación.

Tras revisar el expediente completo de la autopsia y realizar una reconstrucción utilizando fotografías de la misma, los autores afirman que las lesiones de Epstein eran compatibles con una agresión y una lucha, y que fue asesinado.

“Las marcas de ligadura son totalmente compatibles con un estrangulamiento homicida por la espalda, muy probablemente utilizando una ligadura de tela estrecha anudada”, decía la presentación realizada en Middle Temple, una sociedad jurídica de Londres.

En un comunicado enviado el lunes a CNN, la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York afirmó que “mantiene su determinación” de que Epstein murió por suicidio y que la forma en que lo hizo fue ahorcándose.

El cuerpo de Epstein fue hallado colgado en una celda del Centro Correccional Metropolitano de la Ciudad de Nueva York el 10 de agosto de 2019. Según los informes, no se tomaron fotografías de Epstein colgado en su celda ni de su cuerpo en el lugar de los hechos.

Estuvo bajo vigilancia por riesgo de suicidio en las semanas previas a su muerte, pero se le retiró dicha vigilancia el 24 de julio, semanas antes de su fallecimiento.

Tras la determinación inicial realizada una semana después de la muerte del delincuente sexual convicto, los abogados de Epstein dijeron que no estaban satisfechos con las conclusiones e instaron a que se realizara un mayor escrutinio de la cárcel.

Tanto el FBI como el Inspector General del Departamento de Justicia investigaron las circunstancias que rodearon la muerte del presunto traficante sexual y publicaron millones de documentos relacionados con Epstein que arrojaron nueva luz sobre sus últimas horas, pero que hicieron poco por disipar las teorías conspirativas sobre la naturaleza de la muerte de Epstein.

Las cámaras de seguridad instaladas cerca de la celda de Epstein esa noche en la Unidad de Aislamiento no lograron grabar, debido a un problema de larga data con las cámaras de la instalación, detallado en un informe del Departamento de Justicia de 2023.

Tampoco quedó claro el incidente que provocó que Epstein fuera puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Según el informe psicológico, Epstein declaró: “No tengo ningún interés en suicidarme” el 24 de julio, un día después de su presunto intento de suicidio.

En 2019, Epstein fue acusado de haber dirigido una red de tráfico sexual en la que abusó sexualmente de decenas de niñas menores de edad.

Fue acusado de dirigir una red de trata de personas entre 2002 y 2005, supuestamente pagando cientos de dólares en efectivo a niñas de tan solo 14 años para que tuvieran relaciones sexuales con él en su casa del Upper East Side y en su finca de Palm Beach.

Si bien los documentos no lograron confirmar algunas teorías conspirativas relacionadas con Epstein, como si tenía una lista de clientes a los que chantajeaba, sí han causado dolores de cabeza a personas poderosas de todo el mundo, al arrojar luz sobre las múltiples relaciones incómodas que Epstein mantuvo con magnates de los negocios, multimillonarios, miembros de la realeza, funcionarios gubernamentales —tanto en Estados Unidos como en el extranjero— y figuras de los medios de comunicación.

CNN se ha puesto en contacto con un abogado que representó anteriormente a Epstein.

En una entrevista con The New York Times, Freeman, un científico forense que analiza homicidios, afirmó no tener idea de quién pudo haber matado a Epstein y que no le importaba. Dijo estar centrado en lo que denominó fallos en la investigación de la muerte y en el informe de la autopsia.

“Lo único que me interesa es, ¿cómo es que esto se ha desviado tanto?”, declaró al periódico.

Según el Times, Mark Epstein, hermano de Epstein y una de las pocas personas con acceso al expediente de la autopsia de Epstein, le entregó a Freeman dicho expediente. Los hallazgos aún no han sido revisados ​​por pares.

Sarah Hutter, de CNN, contribuyó a este reportaje.