El Ministerio de Salud anunció la ampliación de la estrategia de detección precoz del cáncer cervicouterino en la Atención Primaria de Salud (APS) a 100 comunas del país.

El anuncio fue realizado este martes tras visitar una clínica ginecológica móvil en Huechuraba, donde asistieron la ministra de Salud, May Chomali, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y el alcalde Max Luksic.

A partir de 2027, la APS incorporará la realización de un autotest que identifica el virus papiloma humano (VPH).

Según explicaron las autoridades, 100 comunas del país —las mismas que ya tenían el programa de APS Universal— se sumarán a la estrategia de pesquisa de cánceres en consultorios y Cesfam como una forma de robustelecer la atención primaria.

El subsecretario de Redes Asistenciales detalló que “habrá más de 13 mil kits de autoaplicación a mujeres de entre 35 y 45 años. Esta expansión, que considera cánceres digestivos y VPH, busca avanzar hacia una oferta preventiva más equitativa, accesible y cercana a las personas, fortaleciendo el rol de la APS en la prevención y detención precoz del cáncer, así como en la continuidad del cuidado y el acceso oportuno a la confirmación diagnóstica y al tratamiento”.

La medida, además, tiene como objetivo revertir la baja cobertura que tiene actualmente el examen de VPH.

Por ello, continuó diciendo Montt, “contemplamos la incorporación y la ampliación progresiva de las pruebas de detección de VPH, incluida la modalidad de autotoma, de acuerdo con los criterios técnicos y las capacidades de implementación en nuestra red asistencial (…) Queremos una atención primaria que no solamente atienda la enfermedad que ya está instalada, sino que sea capaz de anticiparse”.

La ministra Chomali remarcó que el anuncio incluye a 128 comunas que “van a tener disponibilidad del examen de VPH en 2027 (…) este examen, siendo negativo, les da cinco años de tranquilidad a las mujeres, que no va a tener que estar pendientes de PAP”.

“Esta es una nueva tecnología que estamos incorporando en atención primaria, no como un piloto, sino que una nueva forma de pesquisar el riesgo de cáncer cervicouterino y tratarlo antes de que esto sea un cáncer”, agregó.

También comentó que “junto con incorporar la detección del VPH, estamos ampliando con matronas para los días sábado, para aquellas mujeres que trabajan, que cuidan, que no tienen con quién dejar a sus hijos, tengan la posibilidad de los sábados en la mañana poder ir a hacerse su examen o la autotoma”.

Anualmente, más de 1.600 personas son diagnosticadas con cáncer cervicouterino en Chile; en tanto, 600 mueren a raíz de la enfermedad año a año. Este cáncer está incluido en el GES y considera la realización de un PAP cada tres años en mujeres entre 25 y 64 años.

De acuerdo a cifras del Minsal, solo un 12,3% de las mujeres tiene el examen al día y se estima que más de 730 mil desconocen si son o no portadoras del virus VPH, que provoca el 95% de los casos de cáncer cervicouterino.