Casi un tercio de la deuda bancaria de los hogares chilenos está en manos de personas con alta carga financiera, es decir, que destinan una parte elevada de sus ingresos al pago de deudas. Así lo advirtió el Banco Central en su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre, publicado este martes.

Según el informe, a junio de 2026 la deuda de los hogares con alta carga financiera llegó al 30% de la deuda bancaria total de los hogares, desde el 27% registrado en diciembre de 2025.

El Banco Central considera que un hogar tiene alta carga financiera cuando destina más del 25% de sus ingresos al pago de deudas, en el caso de quienes no tienen crédito hipotecario, o más del 50%, en el caso de quienes sí lo tienen. Es la misma definición que utiliza la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“En el caso de los hogares, su razón de carga financiera a ingresos ha aumentado levemente respecto de lo observado al cierre del último informe, en un contexto donde su nivel de endeudamiento no presenta mayores diferencias”, afirmó la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, al presentar el informe ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Deuda de hogares con alta carga financiera sube a 30%

En el agregado, la carga financiera de los hogares subió de 15% a 16% de sus ingresos laborales desde el informe anterior, mientras que su deuda total se mantuvo en 46% del PIB. Según el Banco Central, el alza se explica por un mayor uso de créditos rotativos, como las tarjetas y las líneas de crédito.

Dentro de los hogares con alta carga financiera, los que tienen tanto deuda hipotecaria como de consumo aumentaron su participación en la deuda bancaria de 21,7% a 23,4%.

El grupo de mayor riesgo, según el informe, corresponde a los deudores que solo tienen créditos de consumo, por su elevado historial de impago. Su participación en la deuda bancaria subió de 5,7% a 6,8%, un nivel que el Banco Central considera todavía bajo respecto del crédito total a hogares.

“Una mayor carga financiera aumenta la vulnerabilidad ante shocks adversos, especialmente en aquellos hogares de menores ingresos y más endeudados”, señala el informe.

Aun así, el instituto emisor descartó un riesgo para el sistema financiero en su conjunto. “Si bien estos segmentos presentan una vulnerabilidad algo mayor, esto no implica un riesgo de carácter sistémico, dada su baja participación en la cartera bancaria”.

Desempleo y créditos de consumo aumentan la presión sobre los hogares

El aumento de la carga financiera se da en medio de un deterioro del mercado laboral. El desempleo llegó a 9,8% en el trimestre terminado en septiembre, y la duración promedio de la búsqueda de empleo llegó a 8,2 meses, por sobre su promedio histórico de seis meses.

El informe también constata un mayor dinamismo en los créditos de consumo de oferentes no bancarios, que, según el Banco Central, se enfocan en hogares más vulnerables y en condiciones menos favorables que las de la banca.

Por ahora, la morosidad se mantiene estable. A agosto, la deuda de personas en impago llegó a 10,7% en los créditos de consumo y a 2,9% en los hipotecarios, cifras similares al 10,6% y 2,8% del informe anterior.

Sin embargo, aumentó el impago en los créditos hipotecarios con tasa variable o mixta, y en los deudores con tres o más créditos hipotecarios.

En un escenario de tensión, con más desempleo, mayores tasas de interés y más inflación, la deuda en impago de los hogares llegaría a 3,3% del PIB, lo que marca su segunda alza consecutiva entre informes. Según el Banco Central, el aumento se explica tanto por la mayor exposición a créditos rotativos como por el mayor impago registrado en el último año.