En medio de trabajos habituales de revisión de equipajes, funcionarios de Aduanas detectaron a un sujeto que intentó ingresar dos patas de oso hormiguero gigante y un colibrí disecado por el Paso Fronterizo Los Libertadores.

El hallazgo se produjo cuando los fiscalizadores dieron cuenta de un ciudadano boliviano proveniente de Mendoza (Argentina) que ocultaba un bulto entre sus vestimentas. Así, se verificó que las partes del mamífero y el ave disecada estaban envueltas en tela, sujetas con cinta de embalaje y escondidas en el bolsillo de un pantalón.

Al ser consultado por los trabajadores, el pasajero respondió que iba a utilizar las patas de oso hormiguero gigante y el colibrí disecado en rituales chamánicos de protección y sanación.

Desde Aduanas recalcaron que ambas especies están incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de la cual Chile es parte.

Esta iniciativa regula el comercio de ejemplares de fauna y flora silvestres para evitar que su explotación ponga en riesgo su supervivencia. En ese sentido, las especies fueron incautadas en concordancia con la ley 20.962, que implementa las disposiciones de la Convención.

El director regional de la Aduana de Los Andes, Ángelo Vergara, afirmó: “A través de las alertas y acciones de fiscalización que mantenemos desplegadas a nivel nacional, buscamos detectar el ingreso y salida de especies protegidas por la Convención CITES. Como servicio, tenemos un rol fundamental en la protección y preservación de la flora y fauna silvestres, contribuyendo también al cuidado del medio ambiente y al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Chile”.

Mientras que el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa Ayala, destacó que “los pasos fronterizos cumplen un rol estratégico no solo para facilitar el tránsito de personas y mercancías, sino también para prevenir el ingreso de productos y especies cuyo comercio está regulado o prohibido. Este procedimiento demuestra la importancia del trabajo coordinado de las instituciones del Estado para proteger nuestra biodiversidad y evitar que prácticas de comercio ilegal pongan en riesgo la conservación de la fauna silvestre”.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Y por instrucciones de la fiscal regional, los antecedentes quedaron a disposición de la PDI, que entregó las especies al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).