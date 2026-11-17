La banda sueca Europe confirmó un nuevo concierto en Chile para el domingo 18 de abril de 2027, en el Santander Arena de Santiago, como parte de su gira sudamericana Come This Madness.

La agrupación liderada por Joey Tempest regresará al país con un espectáculo que incluirá canciones de su repertorio, entre ellas The Final Countdown, Carrie, Rock the Night, CherokeeySuperstitious.

Formada en 1979 en Upplands Väsby, Suecia, Europe alcanzó reconocimiento internacional con el lanzamiento de The Final Countdown en 1986, disco que consolidó su presencia en la escena del hard rock de aquella década.

El grupo debutó en Chile durante el Festival de Viña del Mar de 1990 y ha regresado al país en distintas oportunidades, incluida una presentación en Santiago en 2022.

Este concierto, en tanto, contará con la participación de Jayler, cuarteto británico integrado por James Bartholomew, Tyler Arrowsmith, Ricky Hodgkiss y Ed Evans.

La banda, cuya propuesta musical recoge influencias del rock clásico de los años setenta, publicó en 2026 su primer álbum de estudio, Voices Unheard. También ha compartido escenarios con Deep Purple.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Europe en Chile?

Según informó la producción, la preventa comenzará el martes 24 de noviembre, a las 10:00 horas, a través de Puntoticket.

Esta etapa ofrecerá un 20% de descuento con cualquier medio de pago, durante 48 horas o hasta agotar el stock destinado a la promoción.

La venta general comenzará inmediatamente después de que finalice la preventa o se agoten las entradas asignadas a esa etapa.

Por el momento, el anuncio no detalla los precios de las distintas ubicaciones.