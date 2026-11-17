Franco Parisi respondió a las críticas del vocero de Gobierno Gonzalo Arenas sobre el Partido de la Gente (PDG), al cual calificó como un “cúmulo de deseos”.

En Tolerancia Cero de CNN Chile, Arenas dijo que tiene “muy buena opinión de muchos parlamentarios del PDG. He conversado varias veces con Franco Parisi y también es un tipo muy inteligente, pero creo que el PDG reúne a una clase media emergente que no tiene una visión de país, sino que más bien una visión de consumo. Y, por lo tanto, acepta cosas, aunque sean contradictorias entre ellas, si es que responden a ciertas necesidades o no. Y por eso lo inorgánico del PDG”.

En esa línea, afirmó que “no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos. Yo no quiero decir que con esto el PDG no pueda transformarse en un gran partido; pero cuando las agrupaciones políticas pasan a ser grupos de deseos que, aunque se contraigan entre ellos, están ahí porque funcionan; yo creo que es un deterioro importante. Las democracias necesitan partidos políticos fuertes, y partidos políticos así no tienen la fortaleza que yo creo que necesita una democracia”.

La respuesta de Parisi a Arenas tras críticas al PDG

El excandidato presidencial y secretario general del PDG respondió las críticas del subsecretario señalando que “el cuasi ministro Arenas se equivoca al criticarnos de esa forma”.

“El PDG le ha dado gobernabilidad a Chile; el PDG es el único partido que es capaz de hablar y llegar a acuerdos con la derecha y con la izquierda, con los fachos y con los comunachos”, sostuvo.

También cuestionó que “los gobiernos de extremos que hemos tenido solamente gobiernan para sus amigos”.

Respecto a las declaraciones de Arenas, Parisi dijo: “Sí, somos un cúmulo de deseos, pero deseos para la gente. Y deseamos que no se paguen sueldos millonarios en el aparato público, deseamos que trabajen y gobiernen para la gente, que se terminen los autos chutos, que se termine la persecución a los emprendedores a través de benzinazos”.

“Sí, deseamos muchas cosas. Deseamos recuperar la educación pública. Pero son puros deseos que son buenos para Chile, porque el PDG da gobernabilidad”, remarcó.

Si bien reconoció errores que se han cometido en el PDG, el secretario de la coletividad cuestionó el tono de las críticas de Arenas: “Tenemos que seguir trabajando, ¿qué duda cabe? Nos hemos equivocado, ¿qué duda cabe? Pero el matonaje del poderoso transitorio no es buen consejero. Lo aprendimos y, cuando seamos gobierno lo vamos a demostrar”.