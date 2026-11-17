La Cámara Chileno Suiza de Comercio y la Embajada de Suiza en Chile realizarán este miércoles 18 de noviembre la segunda edición de Swiss Innovation Week 2026, un encuentro que abordará los desafíos de la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la colaboración tecnológica entre ambos países.

La actividad se desarrollará entre las 08:30 y las 14:00 horas en el Centro Cívico de Vitacura, y tendrá como una de sus principales protagonistas a Aura, la Mujer del Futuro, una experiencia de inteligencia artificial con identidad femenina que busca acercar las nuevas tecnologías a los asistentes.

Según explicaron los organizadores, la elección de esta identidad responde al objetivo de incorporar la equidad de género en las conversaciones sobre innovación.

“Quisimos que Aura fuera mujer porque creemos que la equidad de género también debe estar presente en la forma en que imaginamos el futuro”, señaló Constanza Cárdenas, gerente general de la Cámara Chileno Suiza de Comercio.

Innovación y sostenibilidad: los ejes del encuentro

La jornada contará con dos paneles de conversación sobre el valor de la innovación y los desafíos tecnológicos del futuro. La moderación estará a cargo de Sebastián Aguirre, periodista de CNN Chile.

El evento también abordará las oportunidades de colaboración entre Chile y Suiza en sectores como minería sostenible, eficiencia energética, tecnologías hídricas y economía circular.

Este intercambio se desarrolla en un contexto en que Suiza lidera por decimosexto año consecutivo el Índice Mundial de Innovación 2026, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Chile, en tanto, ocupa el puesto 51 y encabeza la clasificación de América Latina y el Caribe.

La participación de Suiza en EtMday 2026

La iniciativa continuará durante EtMday 2026, encuentro que se realizará entre el 19 y el 21 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura.

En esta instancia, la Cámara Chileno Suiza de Comercio participará con su Swiss Cube Pavilion, una estructura que será reutilizada por quinto año consecutivo como parte de su estrategia de economía circular.

La organización también encargó a la consultora EBP un estudio para evaluar la huella de carbono del pabellón y el impacto ambiental de su reutilización.

Aura volverá a presentarse el viernes 20 de noviembre, con el propósito de generar nuevas conversaciones sobre inteligencia artificial, emprendimiento y sostenibilidad.