El exministro de Justicia Jaime Gajardo acusó al actual titular de la cartera, Fernando Rabat, y al subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, de entregar información engañosa para justificar las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con Mesa Central de Tele13 Radio, el exsecretario de Estado respaldó la acusación constitucional presentada por la oposición contra Rabat y cuestionó los argumentos jurídicos utilizados por el Ejecutivo.

“En los decretos hemos encontrado dos tipos de errores: hay errores de hecho y errores de derecho”, sostuvo Gajardo.

El exministro aseguró que el Gobierno habría utilizado de manera selectiva las resoluciones judiciales para justificar la aplicación del beneficio, pese a que existían fallos con criterios distintos.

“Acá hay una intención deliberada por desinformar de parte del subsecretario Arenas y también del ministro Rabat”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “el ministro utilizó los fallos que no eran uniformes, pero les da pretensión de uniformidad”, en referencia a la jurisprudencia invocada para respaldar las rebajas.

Gajardo cuestiona argumentos de Rabat sobre derechos de los niños

El exministro también criticó que Rabat recurriera a razones de eficiencia y eficacia administrativa para justificar las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.

A su juicio, esos argumentos no constituyen fundamentos suficientes para “dejar de lado los derechos de los niños”, especialmente cuando se trata de beneficios penitenciarios para condenados por delitos sexuales contra menores.

Gajardo consideró particularmente grave que el ministro utilizara estos antecedentes durante su presentación ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Acusación constitucional contra Fernando Rabat

Las declaraciones se producen después de que la Cámara de Diputadas y Diputados iniciara, este lunes 16 de noviembre, la tramitación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia.

El libelo, presentado por parlamentarios de oposición, contiene tres capítulos que cuestionan las rebajas de condenas a agresores sexuales de menores, los beneficios otorgados a condenados por crímenes de lesa humanidad y la entrega de información presuntamente inexacta al Congreso.

Durante la jornada del lunes también se sorteó la comisión encargada de revisar la acusación, integrada por Lorena Fries, Lorena Pizarro, Carlos Chandía, Raúl Soto y Germán Verdugo.

Desde el Gobierno han rechazado los fundamentos del libelo. El viernes pasado, el subsecretario Gonzalo Arenas lo calificó como una acusación “liviana” y “mal preparada” y manifestó su confianza en que Rabat podrá defender su actuación ante el Congreso.

Una vez notificado, el ministro tendrá diez días para presentar sus descargos ante la comisión, de manera presencial o por escrito, antes de que continúe la tramitación parlamentaria.