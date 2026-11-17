Tenía 15 años, cursaba primero medio y había pasado la tarde del domingo jugando PlayStation con sus amigos. Mateo Andrés Mella Donoso regresaba a su casa cuando un ataque a disparos contra el vehículo en el que viajaba terminó con su vida en la localidad de Queule, comuna de Toltén, Región de La Araucanía.

Su muerte provocó una profunda conmoción en la comunidad costera, donde familiares, compañeros y vecinos se reunieron para exigir justicia y recordar al adolescente.

“En Queule no estamos todos, falta Mateo”, decía una de las pancartas que los manifestantes exhibieron durante una velatón realizada este lunes.

Quién era Mateo Mella Donoso

Mateo era estudiante de primero medio B del Liceo Público Bicentenario Martín Kleinknecht Palma, establecimiento que confirmó su fallecimiento y expresó públicamente sus condolencias.

En una declaración difundida por sus redes sociales, la comunidad educativa lamentó la pérdida del adolescente y destacó el impacto que su ausencia tendrá entre sus compañeros y profesores.

El establecimiento expresó su apoyo a los estudiantes que compartían curso con Mateo y aseguró que su recuerdo permanecerá entre quienes lo conocieron.

Según testimonios recogidos por Chilevisión, el domingo 15 de noviembre el adolescente había compartido una tarde de videojuegos con sus amigos. Al terminar, el padre de uno de ellos se ofreció a trasladarlos hasta sus respectivos hogares.

Durante el recorrido, cerca de las 22:00 horas, el vehículo atropelló a un perro. El conductor se detuvo para verificar lo ocurrido, momento en que el propietario del animal lo increpó y, según la investigación, efectuó varios disparos contra la camioneta.

Uno de los proyectiles impactó a Mateo, quien fue trasladado inicialmente al Hospital Santa Elisa de Mariquina y posteriormente derivado al Hospital Base de Valdivia, donde falleció durante la madrugada del lunes.

Una comunidad de luto y el llamado de su familia

Tras conocerse su muerte, familiares y vecinos se reunieron para manifestar su dolor y exigir que se esclarezcan las circunstancias del ataque.

Camila, hermana del adolescente, relató a Chilevisión que la familia recibió una llamada telefónica en la que les informaron que Mateo había resultado herido.

“Ha sido una noticia que nos tiene a todos conmocionados”, expresó, y destacó que la comunidad se ha unido para exigir justicia por su hermano.

La joven también cuestionó el uso de armas de fuego y el riesgo al que estuvieron expuestos los demás menores que viajaban en el vehículo.

En paralelo, el alcalde de Toltén, Guillermo Martínez Soto, y el Concejo Municipal decretaron dos días de duelo comunal, correspondientes al lunes 16 y martes 17 de noviembre.

La medida contempló la suspensión de actividades municipales oficiales y el izamiento de banderas a media asta, en señal de respeto por la muerte del estudiante.

La investigación por la muerte de Mateo

Por el ataque fue detenido un hombre de 24 años, señalado como el presunto autor de los disparos.

El Juzgado de Garantía de Toltén declaró legal su detención y autorizó ampliarla hasta el miércoles 18 de noviembre, a las 12:00 horas, cuando la Fiscalía tiene previsto formalizar la investigación por homicidio.

Las diligencias están a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que busca establecer la secuencia del ataque y reunir los antecedentes necesarios para esclarecer lo ocurrido.