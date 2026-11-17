La formación original de Los Tres, compuesta por Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Roberto “Titae” Lindl y Francisco “Pancho” Molina, coronó un fin de semana histórico al recibir el Disco de Oro por su más reciente trabajo discográfico, XCLNT. El reconocimiento fue entregado a los músicos en medio de dos jornadas con entradas completamente agotadas en el Santander Arena, recinto que albergó la esperada celebración de los 30 años de su emblemático disco acústico.

El galardón comercial llega para certificar el éxito del primer álbum de estudio que reúne a la alineación histórica de la agrupación penquista en 27 años. Publicado en abril bajo la edición de Universal Music Group (UMG), el disco fue grabado durante el año 2025 en los míticos estudios Abbey Road en Londres. A través de una comunicación oficial, desde la casa discográfica aseguraron que este galardón demuestra la vigencia del cuarteto, definiéndolos como “una banda que no vino a vivir de la nostalgia, sino a seguir escribiendo su historia”.

La entrega de la certificación se enmarcó en un hito en vivo de proporciones mayores: la conmemoración de las tres décadas de Los Tres Unplugged, uno de los registros más importantes de la música popular chilena grabado originalmente en 1995 para la cadena MTV. Ante un recinto repleto, los músicos abrieron la primera noche repasando el corazón de aquella sesión registrada en Miami, interpretando clásicos incombustibles como “La espada y la pared”, “Un amor violento”, “Déjate caer” y “Traje desastre”. Según detalló el sello discográfico, la velada demostró que los nuevos sencillos como “Cantar y Amar”, “Como llegaste te vas” e “INRI” hoy “conviven con naturalidad junto a los himnos de siempre”.

El clímax de las jornadas de celebración se produjo con la aparición de invitados ilustres sobre el escenario, reviviendo cruces históricos de la música nacional. El momento que paralizó la noche llegó de la mano del histórico conjunto Inti-Illimani, con quienes la banda interpretó una sobria y emotiva versión de “Me rompió el corazón”. Desde UMG destacaron que esta interpretación acústica generó una profunda conexión con los asistentes, quienes “despidieron con una ovación de pie” a los artistas sobre la tarima.

Con este doble hito, que entrelaza el éxito comercial de su nuevo material —cuyos videoclips fueron trabajados con el estudio chileno ganador del Oscar, Punkrobot— y el fervor intacto por sus composiciones clásicas, la gira La Revuelta anota uno de sus pasajes más exitosos. A treinta años de su desenchufado, el cuarteto penquista no solo celebró su pasado fonográfico, sino que reafirmó que su historia, lejos de cerrarse, sigue en pleno desarrollo.