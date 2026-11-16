El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Gobierno iniciará el proceso para aplicar las rebajas en los precios de los combustibles, luego de que el Congreso despachara el proyecto de ley que busca contener sus alzas.

La medida contempla una disminución de $40 por litro en las gasolinas y de $140 en el diésel, cuyos efectos comenzarían a reflejarse entre el jueves y el viernes.

Tras la aprobación de la iniciativa, el secretario de Estado explicó que a partir de este martes comenzará la dictación de los decretos necesarios para concretar las modificaciones en los precios.

“Vamos a poder contar de mañana iniciar el proceso de dictación de decretos conducentes, en el caso de la gasolina y el diésel, a reducir el alza de precios de la semana pasada en 40 pesos, pero en el diésel además una reducción adicional de 100 pesos por litro”, señaló.

En esa línea, el jefe de la billetera fiscal precisó que las rebajas comenzarían a notarse desde la noche del jueves y durante el viernes. Además, espera que la medida tenga un efecto positivo en la contención de la inflación.

“Esperamos que esto tenga un efecto sobre la contención de la inflación y ese es uno de los motivos que nos ha animado a llevar este proyecto adelante“, afirmó.

Por otra parte, el titular de Hacienda abordó las solicitudes de otros sectores para acceder a los beneficios, particularmente de los pescadores artesanales. Al respecto, comprometió que el ministerio iniciará conversaciones durante la primera semana de diciembre, una vez despachada la Ley de Presupuestos, para analizar sus demandas.