El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció este lunes que hay un problema en el Ministerio de Ciencia, encabezado por la ministra Ximena Lincolao.

En conversación con Tolerancia Cero, Arenas aseguró que la administración de José Antonio Kast “estaba muy preparada para gobernar“, pero admitió que hay “un problema en el Ministerio de Ciencia, lo reconocemos, no ha funcionado como esperábamos”.

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Señaló que desde el Gobierno, en especial los asesores del Segundo Piso de La Moneda, han intentado ayudar al funcionamiento comunicacional y administrativo de la cartera, pero no se han obtenido los resultados que se esperaban.

“Hemos tratado de ayudar comunicacionalmente, también en forma administrativa; han ido personas del Segundo Piso a tratar de ayudar al desarrollo de este ministerio, pero sin duda que no es el funcionamiento que esperamos“, añadió.

En ese sentido, remarcó que “el presidente (José Antonio Kast) ha hecho su evaluación, sabe perfectamente lo que está pasando, él ha hecho su diagnóstico y yo no soy quien para decir qué medidas va a tomar, pero por supuesto que es un ministerio que tiene que mejorar en esta primera gran evaluación que se haga del funcionamiento del gobierno”.

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Así las cosas, el subsecretario de la Segegob reiteró que se reconoce el complejo panorama que vive la cartera, pero que se está “trabajando en eso” y que el presidente “tomará sus decisiones” al respecto.

Asimismo, remarcó que Kast realiza evaluaciones constantemente de todos los ministerios. “El presidente se mete en los datos y un año también ya es un tiempo suficiente como para saber qué cosas funcionaron, qué cosas no”, detalló.

Arenas desdramatizó la situación del Ministerio de Ciencia al asegurar que “es normal que no todos los ministerios funcionen, que no todos los ministros funcionen”, y recalcó que el gabinete está conformado “sobre todo por muchos ministros independientes”.

Sin embargo, evitó referirse a un posible cambio de gabinete en el Gobierno.

Cabe recordar que en el último tiempo los parlamentarios han puesto sobre la mesa un posible cambio de gabinete tras la crisis que atraviesa el Ministerio de Ciencia, dadas las diferencias que hay entre Lincolao y la subsecretaria Carolina Rossi, que enfrenta una denuncia por Ley Karin.

Dichas diferencias sumaron un nuevo episodio tras la desvinculación de tres funcionarios de la cartera, lo que provocó la intervención del vicepresidente, Claudio Alvarado, quien citará a la ministra para abordar el conflicto con su subsecretaria, según consignó El Mercurio.

“Los nostálgicos del octubrismo siempre van a estar ahí”

Al ser consultado por la agenda de movilizaciones que ha programado el Partido Comunista (PC) para el año 2027, Arenas aseguró que “ya empezaron”, lo que ejemplificó con el paro nacional convocado por camioneros, al que se sumaron otros gremios transportistas.

“Al final, si uno se fija bien en el paro de los camioneros, se empezaron a sumar organizaciones que no tenían mucho que ver con las demandas gremiales del paro; se empezó, no los voy a nombrar, pero son más o menos los mismos que conformaban la mesa social para el estallido social del 2019“, puntualizó.

En ese sentido, indicó que “de hecho, en noviembre tienen toda una programación de movimiento social para llegar al paro nacional, y eso es una realidad, está. Nosotros lo hemos llamado los ‘nostálgicos del octubrismo’, que siempre van a estar ahí“.

El vocero advirtió que “el octubrismo como proyecto político fracasó, pero no desapareció, y estoy seguro de que viene una revancha por encontrar todavía ese ideal de país que, por lo menos, a casi nadie convence, pero a este grupo minoritario sí convence, y que no van a terminar hasta que lo logren”.

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“Entonces, ese tema del movimiento social lo teníamos más que claro (…) eso tiene una agenda, ya empezó esa agenda, y de hecho, por eso fue una razón también que quisimos terminar tan rápido el paro de los camioneros, no solamente porque era importante, sino que porque empezamos a ver que se empezó a sumar gente que tenía otra finalidad (…) que fue preocupante”, manifestó.

Defiende designación de Steinert en Paraguay

Arenas defendió la designación de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, como la nueva agregada de seguridad en la embajada de Chile en Paraguay, lo que despertó críticas, incluso del oficialismo.

“Steiner tiene una gran experiencia como fiscal, fue una gran fiscal en muchos temas, sobre todo de crimen organizado”, afirmó.

El portavoz del Gobierno comentó que la exsecretaria de Estado “quería seguir vinculada a la cosa pública (…) porque que no haya funcionado como ministra no implica que no sea buena en otras cosas, y si el presidente considera que hay una experiencia importante acumulada que puede servir para políticas públicas, no veo por qué no pueda hacerlo en otros lugares, en otras circunstancias”.

Además, aseguró que el nuevo cargo de seguridad en Paraguay “forma parte del Acuerdo de Santiago sobre el combate al crimen organizado de varios países sudamericanos, entre ellos Paraguay, y ahí hay un tema que dentro de ese contexto le hizo sentido al presidente”.

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