Por 33 votos a favor, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley que establece medidas excepcionales y transitorias para contener el alza de los combustibles y mitigar los costos operacionales de las empresas de transporte de carga.

La propuesta comenzó su debate cerca de las 19:45 horas y continuará su tramitación con el objetivo de que las bajas en los precios comiencen a regir en los surtidores a partir de este jueves.

Durante la tramitación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó ante los legisladores que el cuerpo legal de la cartera faculta a disponer una rebaja sobre la última variación positiva de las gasolinas automotrices y el petróleo diésel, además de congelar nuevas alzas hasta el 3 de febrero de 2027.

Según los antecedentes entregados al hemiciclo, la aplicación de la medida se traducirá este jueves en una caída estimada de $140 por litro en el petróleo diésel, mientras las gasolinas bajarán $40 por litro.

Además, respecto al financiamiento de la medida, Quiroz estimó un impacto fiscal cercano a los $820 mil millones, sujeto a la evolución de las cotizaciones internacionales del crudo.

Durante la discusión, también surgieron cuestionamientos por la exclusión de otros rubros de los beneficios del proyecto. Una indicación de las senadoras Daniela Cicardini (PS), Paulina Vodanovic (PS) y María José Gatica (RN), que buscaba extender la devolución del impuesto a pescadores artesanales, transportistas escolares, agricultores y contribuyentes Pro Pyme, fue declarada inadmisible. Frente a ello, el ministro Quiroz comprometió una mesa de conversación con Hacienda para abordar las demandas de estos sectores.

Asimismo, el secretario de Estado acordó revisar las diferencias territoriales en los precios de los combustibles, especialmente en las zonas extremas, y analizar las dificultades que enfrentan los pescadores artesanales para acceder al reintegro del impuesto específico.

Según indicó, las conversaciones con estos rubros y los agricultores comenzarían durante la primera semana de diciembre, una vez despachada la Ley de Presupuestos.