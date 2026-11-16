Nueva información de inteligencia de EE.UU. indica que Irán está desarrollando planes para atacar a altos funcionarios del Gobierno de Trump mediante la detonación de una denominada bomba sucia o un arma química en Washington, mientras los funcionarios siguen debatiendo si Irán puede o intentará ejecutar semejante complot, según siete funcionarios estadounidenses.

Fuentes familiarizadas con la información de inteligencia más reciente describieron los planes iraníes como un esfuerzo, por ahora, para contar con distintas opciones, y no como un indicio de un ataque inminente. Sin embargo, el complot detectado por EE.UU. ha sido muy específico e incluye lugares y objetivos, dijeron dos de las fuentes, y ha generado una oleada de planes de contingencia estadounidenses.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, dijo que EE.UU. está “vigilando todas y cada una de las posibles amenazas, pero en este momento no hay amenazas creíbles contra el territorio nacional”.

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han considerado la información de inteligencia como una señal de una alarmante disposición de Irán a intensificar el conflicto, mientras enfrenta una fuerte presión por los continuos ataques militares de EE.UU. y un severo bloqueo económico que, según altos funcionarios del Gobierno, está “devastando” al país. Esto demuestra que Teherán ahora está planificando activamente posibles ataques dentro del territorio estadounidense, según esas fuentes, aunque no hay pruebas de que haya decidido proceder todavía.

“Es motivo de debate si realmente cuentan con el personal necesario para ejecutarlo”, dijo una de las fuentes.

Mientras continúan las intermitentes conversaciones diplomáticas para poner fin al conflicto, el presidente Donald Trump declaró la semana pasada que la guerra terminaría “bastante pronto”. Pero la urgencia tras bambalinas por protegerse de esta nueva amenaza pone de relieve la naturaleza inestable e impredecible de lo que ha resultado ser un conflicto irresoluble, así como el riesgo de que el costo de la guerra que Trump inició en febrero llegue a afectar directamente a los estadounidenses de formas que van más allá de los precios en las gasolineras.

Dos de las fuentes dijeron que los funcionarios celebraron varias reuniones durante la última semana para analizar cómo contrarrestar la amenaza, una planificación que una fuente describió como “prudente”. Esto ocurre después de que las amenazas de Irán también llevaran al Servicio Secreto a trasladar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una residencia militar la semana pasada.

Los complots iraníes contra funcionarios actuales y anteriores de EE.UU., incluido un plan para contratar a un sicario que asesinara a Trump en 2024, han estado en marcha desde el primer Gobierno del presidente y se han concentrado en gran medida en oportunidades para matar a funcionarios estadounidenses mientras viajaban al extranjero.

Los funcionarios advirtieron que Estados Unidos es sumamente vulnerable a un ataque con armas no convencionales. Las bombas sucias, que incorporan materiales radiactivos a una bomba convencional, son relativamente fáciles de ensamblar. Irán no necesariamente tendría que introducir clandestinamente en el país a agentes entrenados: solo tendría que convencer a una persona que ya vive en Estados Unidos de llevar a cabo el ataque.

La inteligencia de EE.UU. ha detectado comunicaciones iraníes en las que se afirma que el país ha ocultado dentro de Estados Unidos materiales para fabricar bombas, según una de las fuentes. Los funcionarios están divididos sobre la credibilidad de esa información, pero en general creen que sería muy fácil, e incluso probable, que Irán ya haya colocado con antelación materiales nucleares o agentes químicos que podrían añadirse a un arma convencional.

“Dada la porosidad de nuestra frontera durante la mayor parte de los últimos diez años, habría sido extremadamente fácil introducir agentes en el país” que pudieran adquirir y colocar componentes de bombas, dijo una de las fuentes cercanas a la información de inteligencia. Muchos funcionarios de seguridad nacional dan por sentado que ya hay materiales nucleares puestos con antelación en EE.UU. desde hace años, si no décadas, dijo otra fuente.

En otras palabras, la capacidad de Irán para lanzar este tipo de ataque no ha aumentado, dijo la segunda persona. Lo que ha cambiado es el incentivo iraní.

El Departamento de Defensa remitió las consultas a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que declinó hacer comentarios.

Un portavoz de la Misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York dijo en un comunicado que Irán “considera que el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia es completamente ilegítimo y rechaza categóricamente y refuta de manera inequívoca las acusaciones falsas y fabricadas difundidas al respecto”. El portavoz no abordó explícitamente la información de inteligencia sobre un posible plan para utilizar una bomba sucia.

Una bomba sucia es muy diferente de una bomba nuclear, que depende de una reacción de fisión nuclear y sería exponencialmente más destructiva. Las bombas sucias aun así pueden dispersar radiación peligrosa por el aire a lo largo de varias cuadras o incluso kilómetros, pero los expertos dicen que las posibles víctimas probablemente serían consecuencia de la explosión de la bomba, no de la radiación. Aunque no son más difíciles de ensamblar que cualquier bomba convencional, lo complicado es obtener el material radiactivo.

“Cualquier arma de ese tipo es un arma de terror, no un arma de precisión, igual que un atacante suicida que se hace estallar”, dijo una de las fuentes familiarizadas con la nueva información de inteligencia. “Puede enfermar gravemente a las personas y volver inhabitables ciertas zonas”.

Para Estados Unidos, uno de los desafíos podría ser detectar el complot con anticipación: una ley clave de vigilancia que permite a los funcionarios recopilar las comunicaciones de extranjeros expiró en junio en medio de un enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Congreso por Bill Pulte, entonces director interino de Inteligencia Nacional de Trump. Las órdenes de vigilancia aprobadas antes de junio seguirán vigentes hasta marzo de 2027, pero, a menos que el Congreso actúe, funcionarios de seguridad nacional han advertido que están a punto de perder una de sus herramientas más eficaces para detectar planes terroristas.

En una carta enviada la semana pasada a los líderes republicanos y demócratas de ambas cámaras, el secretario de Justicia Todd Blanche, el director de Inteligencia Nacional Jay Clayton y el director de la CIA John Ratcliffe instaron a reautorizar la ley y argumentaron que una demora “(pondría) en riesgo las vidas tanto de los estadounidenses en el territorio nacional como de nuestros soldados desplegados en el extranjero, en el entorno de amenazas crecientes sobre el que se informó al Grupo de los Ocho”.

Los legisladores del denominado Grupo de los Ocho, incluidos los cuatro líderes y los líderes bipartidistas de las Comisiones de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado, recibieron una sesión informativa sobre Irán varios días antes de que se enviara la carta. Se desconocesi la sesión abordó específicamente la amenaza concreta de una bomba sucia o un arma química contra Washington.

Funcionarios de EE.UU. también vigilan de cerca otra línea de información de inteligencia que sugiere que Irán podría usar armas químicas contra soldados estadounidenses desplegados en Medio Oriente, según dos de los funcionarios. The New York Times fue el primero en informar sobre esas preocupaciones. Varios funcionarios afirmaron tajantemente que los soldados de EE.UU. no cuentan con el equipo de protección ni la capacitación adecuados para resguardarse de un ataque de ese tipo.

Esas preocupaciones han dado lugar a un esfuerzo paralelo de planificación de contingencia enfocado en garantizar que el personal diplomático y de inteligencia en la región cuente con el equipo y la capacitación necesarios para protegerse si es blanco de un ataque iraní con armas químicas, dijo a CNN una de las fuentes familiarizadas con la información de inteligencia reciente.

Este conjunto cambiante de amenazas cada vez mayores surge mientras Estados Unidos e Irán siguen enfrascados en un conflicto en el estrecho de Ormuz. Las difíciles conversaciones para poner fin al bloqueo estadounidense, abrir el estrecho y terminar las hostilidades no han dado resultados hasta ahora. Aunque una fuente de la región subrayó que ambas partes quieren alcanzar un acuerdo, por el momento ninguna parece dispuesta a hacer concesiones significativas.

Una fuente regional recalcó que las próximas semanas serán cruciales para alcanzar algún tipo de acuerdo, período durante el cual ciertas partes podrían tratar de actuar como “saboteadores”.

Entre quienes deben ser vigilados están los sectores iraníes de línea dura o elementos rebeldes del régimen que se han beneficiado de la guerra y podrían verse incentivados a lanzar un ataque para mantener el conflicto, agregó la fuente regional.

Uno de los funcionarios de EE.UU. enfatizó que Irán entiende el riesgo de represalias que enfrentaría si utilizara cualquiera de estas armas, ya sea en Medio Oriente o en Estados Unidos.

Pero si los líderes iraníes llegan a considerar que la supervivencia del régimen está en duda, podrían concluir que vale la pena correr el riesgo.