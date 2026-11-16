La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, se refirió al avance del proyecto de ley de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y que actualmente se encuentra en su etapa final de tramitación en el Congreso.

Cabe recordar que esta iniciativa será analizada en la comisión de Hacienda de la Cámara y luego terminará sus estudios en la comisión de Trabajo. Posteriormente, el proyecto será discutido este miércoles en la Sala de la Cámara. Luego, avanzaría nuevamente al Senado, donde los legisladores deberán someter a votación las enmiendas de la Cámara Baja.

En diálogo con Radio Pauta, la titular de la Mujer destacó los avances que ha tenido la iniciativa, comparando su tramitación con los intentos de los mandatos anteriores.

“Yo me remonto a ambos gobiernos anteriores, donde por diferencias políticas no se ha llegado a acuerdo. Hoy nuestro proyecto, o nuestra indicación sustitutiva, logró superar por primera vez en la historia esta tramitación“, agregó.

Tras ello, Marín apuntó a que el Gobierno ya presentó las urgencias necesarias y que su eventual discusión en la Sala de la Cámara dependerá de que las comisiones finalicen su revisión.

“Nosotros hemos presentado la urgencia necesaria. Todo depende de cómo se despache el día de mañana, si es que logran finalizar la tramitación, probablemente podríamos verla en la Sala el día miércoles, de lo contrario, en conformidad con los tiempos legislativos“, dijo.

En esa línea, la secretaria de Estado llamó a aprobar este proyecto, asegurando que “no podemos seguir dilatando esta discusión. Las mujeres en Chile hemos esperado más de 100 años con este mismo código del trabajo que le ha puesto una barrera a la contratación femenina”.