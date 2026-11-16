Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Ejecutivo que busca establecer medidas para contener las alzas de los precios en los combustibles junto con aliviar la carga financiera de las empresas de transporte de carga.

Tras ser admitida por la Comisión de Hacienda. Este proyecto llegó a la Cámara Baja y se aprobó con 125 votos a favor y 3 en contra de los diputados Carlos Cuadrado (PPD), Héctor Ulloa (IND-PPD) y José Carlos Meza (Republicano).

En votación separada, la Sala aprobó por 94 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones el artículo 3 del proyecto, el cual regula el porcentaje de recuperación del impuesto específico al diésel para las empresas de transporte de carga. Aquel último punto del proyecto generó disputa y provocó esta votación separada para su aprobación.

Tras la aprobación de la medida, pasará al Senado para su discusión este mismo lunes.

¿De qué trata la iniciativa?

La medida tiene como objetivo congelar el precio de los combustibles (bencina, diésel) hasta el 7 de abril de 2027, que no podrá superar los valores establecidos el 5 de noviembre de este año. Para el diésel, se establece una rebaja de $100 por litro de acuerdo a la cifra de la fecha indicada.

Además, la iniciativa busca modificar el aumento transitorio de los porcentajes de recuperación del impuesto específico al diésel durante 2027 para las empresas de transporte de carga. La escala se considera de la siguiente forma:

Empresas con ingresos anuales de hasta 6.000 UF : Devolución del 90% .

: Devolución del . Empresas con ingresos superiores a 6.000 y hasta 20.000 UF : Devolución del 65% .

: Devolución del . Empresas con ingresos superiores a 20.000 UF: Devolución del 50%.

Junto con ello, la iniciativa incorpora un aumento en el reintegro de peajes, pasando del 35% al 70%, para las empresas de transporte de pasajeros, ya sea público rural, interurbano e internacional, además de establecer un crédito tributario dirigido a este sector durante 2027.