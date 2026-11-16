La Sala del Senado aprobó esta tarde la idea de legislar la iniciativa que busca regular las condiciones de contratación y pago de los servicios de transporte de carga por carretera realizados por pequeñas empresas.

La propuesta fue aprobada por 26 votos a favor y uno en contra. Tras ello, se fijó como plazo el 26 de noviembre para presentar indicaciones al proyecto.

En esa línea, Paulina Núñez (RN), presidenta del Senado, valoró esta decisión, señalando que “no solo estamos respondiendo a una urgencia, sino avanzando en soluciones de fondo para una actividad esencial para el país. Las demandas de los pequeños camioneros deben traducirse en cambios legales que les entreguen certeza y condiciones más justas para desarrollar su trabajo”.

Además, la presidenta de la comisión de transportes del Senado, Camila Flores (RN), respaldó la medida, agregando que “busca corregir una situación injusta y desigual para los pequeños camioneros, entregándoles certezas jurídicas y económicas en una actividad fundamental para el funcionamiento del país”.

¿En qué consiste la medida?

Entre las principales medidas se encuentra la modificación del Código de Comercio para establecer que los transportistas y las empresas contratantes acuerden previamente el valor que se pagará por cada kilómetro recorrido. Este monto también deberá considerar los trayectos sin carga que hayan sido contratados.

Además, se establece que los peajes deberán pagarse por separado, a menos que ambas partes acuerden incluirlos en la tarifa.

La iniciativa también contempla compensaciones económicas para los camioneros cuando deban esperar más de dos horas en un mismo lugar por causas atribuibles al cliente o al recinto de destino. En esos casos, se propone un pago de 0,5 UF por cada hora adicional de espera, con un tope de 10 UF por cada período de 24 horas.

Por último, fija un plazo máximo de 30 días corridos para pagar los servicios de transporte, contados desde la recepción de la factura. La propuesta busca garantizar que el transportista pueda cobrar directamente a la empresa que lo contrató, sin tener que esperar a que esta reciba el dinero de su propio cliente.

Asimismo, incorpora mecanismos para que, bajo determinadas condiciones, pueda exigir judicialmente el pago al destinatario final de la carga.