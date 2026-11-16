El cambio de sede del partido amistoso entre las selecciones de Chile y Colombia, hecho por el cual el Instituto Nacional de Deportes (IND) responsabilizó a los conciertos de BTS debido al deterioro del Estadio Nacional, motivó la respuesta del fan club oficial de la banda surcoreana en el país.

A través de un comunicado, las fanáticas de BTS, más conocidas como ARMY, manifestaron su “absoluto desacuerdo con que se atribuya al concierto de BTS la responsabilidad principal por el estado actual de la cancha del Estadio Nacional, omitiendo los demás eventos masivos realizados posteriormente en el recinto”.

En esa línea, recordaron que, tras los tres conciertos programados los días 14, 16 y 17 de octubre, “el propio IND informó, el 19 de octubre, que la cancha no presentaba hundimientos estructurales ni problemas de jugabilidad, y que los desniveles eran puntuales y menores”.

“Asimismo, señaló que la decoloración del césped estaba dentro de lo esperado para este tipo de eventos”, añadieron.

Cabe recordar que, tras los conciertos, el IND detalló el estado de la cancha, remarcando que no se registraron “hundimientos estructurales (…) se identificaron desniveles puntuales y menores, todo considerado dentro de lo previsto en la evaluación técnica. Por ello, no se presentan problemas de jugabilidad (…) Se observan algunos signos de decoloración y zonas amarillas en el césped. Pero está dentro de lo esperado para este tipo de eventos”.

Si bien señalaron que se observó una baja densidad en la cobertura del césped en algunos sectores de la cancha, explicaron que lo anterior estaba “relacionado en gran medida con la acumulación de agua producto de las altas precipitaciones” registradas en esas fechas.

“BTS no fue el último espectáculo realizado en el Estadio Nacional”

El fan club oficial de BTS en Chile recalcó que la banda surcoreana no fue el último espectáculo programado en el Coliseo Central del Estadio Nacional.

“Posteriormente, el recinto recibió dos conciertos de Iron Maiden, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, además del evento de cierre de la Teletón, realizado el 7 de noviembre. Todos estos acontecimientos deben considerarse al evaluar las condiciones actuales de la cancha”, sostuvieron.

En el texto también enfatizaron que “en declaraciones públicas el 19 de octubre, la ingeniera agrónoma a cargo de la recuperación señaló que BTS no era el único evento que debía considerarse y que la evaluación de la cancha debía contemplar las actividades programadas antes del encuentro deportivo”.

Tras expresar su descontento por la responsabilización de BTS en el deterioro del recinto, exigieron:

Transparentar los informes técnicos de las inspecciones realizadas después de cada evento.

Informar los trabajos de recuperación ejecutados, sus fechas y resultados.

Especificar los daños identificados después de cada espectáculo y los antecedentes técnicos que permitan atribuir responsabilidades.

Explicar por qué se responsabiliza principalmente a BTS, considerando los eventos masivos posteriores.

Si bien aseguraron que no cuestionan la importancia de proteger el Estadio Nacional, ni desconocen las obligaciones contractuales con las productoras, criticaron “la falta de explicación completa y objetiva que permita determinar las responsabilidades correspondientes”.

“BTS no puede convertirse en el único responsable de una situación ocurrida después de múltiples intervenciones en el mismo recinto. Las responsabilidades deben establecerse sobre la base de antecedentes técnicos y no mediante atribuciones que omitan parte de los acontecimientos. Exigimos el mismo criterio, rigurosidad y transparencia para todos los espectáculos”, cerraron.