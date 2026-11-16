El tribunal de juicio oral en lo penal de Antofagasta condenó a 24 años de presidio y al pago de una multa de 120 UTM a dos ciudadanos mexicanos, declarados culpables de los delitos de tráfico ilícito de drogas, elaboración ilegal de drogas y asociación para cometer delitos de la ley 20.000.

La sentencia, dada a conocer este lunes, es el resultado de una investigación de alta complejidad desarrollada por la Fiscalía Regional de Antofagasta y el OS7 de Carabineros de la región.

Según informó el Ministerio Público, las diligencias permitieron descubrir y desarticular el proyecto criminal que buscaba establecerse en Chile, con el fin de recepcionar, sintetizar, acopiar y comercializar metanfetamina cristalizada.

Ambos condenados fueron detenidos el 9 de enero de 2025 en una parcela de la comuna de Lolol, en la Región de O’Higgins, donde habían instalado un laboratorio clandestino para sintetizar la droga. En ese procedimiento se decomisaron 844,12 kilos de metanfetamina, la mayor incautación de esta sustancia en la historia del país.

En su resolución, el tribunal dispuso que, una vez ejecutado el fallo, las penas privativas de libertad deberán cumplirse de manera efectiva. A los condenados se les abonarán los 676 días que han permanecido privados de libertad por esta causa.