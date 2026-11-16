La diputada Pamela Jiles (PDG) confirmó este lunes que votará a favor de la acusación constitucional que presentó la oposición en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con La Tercera, Jiles señaló que endureció su postura hacia el secretario de Estado luego de que se dieran a conocer nuevos antecedentes y de que el Gobierno no haya tomado medidas para revocar las resoluciones que concedieron los beneficios penitenciarios a pederastas.

“Yo voy a votar afirmativamente la acusación constitucional contra Rabat, no solamente porque me parece plausible legal y constitucionalmente, sino que, además, porque políticamente en el Partido de la Gente, yo en particular, soy una populista asumida fuera del clóset y la gente exige que haya un castigo al ministro que hizo algo tan grave como dejar en libertad a los criminales más aberrantes, que son aquellos que han abusado sexualmente de menores de edad”, remarcó.

En esa línea, manifestó no saber la razón de por qué el ministro Rabat “no ha revertido el gravísimo error cometido derogando los decretos que firmó. Todos los decretos son derogables. Estos también. Y para corregir el error, la forma que debió cumplir era esa, tal cual como lo planteé desde el primer momento”.

En su opinión, “había dos condiciones que me parecían imprescindibles para que se salvara de esta acusación constitucional, y es, en primer lugar, corregir el error derogando los decretos erróneos que firmó, y, en segundo lugar, ponerse en contacto con las víctimas, pedirles perdón a las víctimas por la revictimización a la que fueron sometidas”.

Condiciones que, remarcó, el secretario de Estado no ha cumplido. “No solo no ha cumplido con esas dos condiciones, sino que se han aumentado los elementos que en mi criterio hacen plausible, tanto en lo constitucional como en lo legal, esta acusación”, agregó.

“En el PDG somos 12 parlamentarios los que vamos a aprobar la AC”

La diputada insistió en que respaldará la acusación constitucional debido a que “para la gente, para los ciudadanos, es algo inexplicable, imperdonable de parte de una autoridad pública. Y debe pagar su responsabilidad política en esos gravísimos hechos“.

En ese sentido, reveló que 12 parlamentarios del PDG se alinearán a la postura del excandidato presidencial del sector, Franco Parisi, quien indicó que espera que se vote en bloque y que hay una tendencia mayoritaria a apoyar el libelo.

“En el PDG, mayoritariamente, somos 12 parlamentarios los que vamos a aprobar la acusación constitucional, y hay solamente 2 parlamentarios del PDG que están en reflexión pensando cuál va a ser su voto”, confirmó.

“Yo espero que votemos en bloque, tal cual como lo ha señalado Franco Parisi. Creo que tenemos la madurez para aprobar en conjunto los 14 diputados del PDG la acusación constitucional contra Rabat”, comentó.

Misma opinión que sostuvo en T13 donde incluso manifestó que “sería muy lamentable que los dos votos que necesitaría el oficialismo si logra ordenarse provinieran del PDG; sería tremendo que haya votos nuestros que apoyen una política de liberación de abusadores sexuales de niños y niñas”.